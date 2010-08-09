طرح برادرخواندگی کربلا و شهرری کلید خورد

به گزارش خبرنگاری مهر در شهرری، در این جلسه که شامگاه یکشنبه با حضور فرماندار شهرستان ری، سفیر عراق در ایران، حسین فدایی و جمعی از عراقیان ساکن شهرری برگزار شد، مسئولان شهرستان ری و مسئولان عراق توافق کردند که بین دو شهر کربلا و ری برادرخواندگی اعلام کنند و در این راستا روابط دو شهر در خصوص موضوعات فرهنگی، مذهبی، زیارتی، اقتصادی و... گسترش پیدا کند.

احداث زائرسرا در این دو شهر زیارتی، تسهیل در صدور روادید و مراحل سفر زیارت کنندگان به این دو شهر و توسعه و تحکیم مناسبات فرهنگی و مذهبی از جمله اقداماتی است که با نهایی شدن و انجام مقدمات این طرح، اجرا خواهد شد.

سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران که به دعوت فرماندار ری به این شهرستان سفر کرده بود از طرح برادرخواندگی کربلا و ری به طور کامل استقبال کرد.

در این نشست مسئولان شهرستان ری و مسئولان عراق توافق کردند که بین دو شهر کربلا و ری برادر خواندگی اعلام شده و در این راستا روابط دو شهر در خصوص موضوعلات فرهنگی، مذهبی، زیارتی، اقتصادی و... گسترش پیدا کند.

احداث زائرسرا در این دو شهر زیارتی، تسهیل در صدور روادید و مراحل سفر زیارت کنندگان به این دو شهر و توسعه و تحکیم مناسبات فرهنگی و مذهبی از جمله اقداماتی است که با نهایی شدن و انجام مقدمات این طرح، اجرا خواهد شد.

برادرخواندگی، سنگ بنای اتفاقات بزرگ در شهرری

فرماندار ری در ابتدای این دیدار از سفیر عراق برای حضور در شهرری تشکر کرد.

جعفر فرجی در ادامه به سخنان معصومین در رابطه با جایگاه رفیع ری و روایاتی درخصوص ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) تاکید اشاره کرد و گفت: برادرخواندگی کربلا و ری امری مبارک است که سنگ بنای اتفاقات بزرگی در شهرری خواهد شد.

وی با اعلام این مطلب که ما همواره از ملت مظلوم عراق که محب اهل بیت بوده و هستند حمایت خواهیم کرد، سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران را فردی انقلابی دانست.

عالیترین مقام دولت در شهرستان ری با اشاره به ایجاد تسهیلات برای زائران این دو شهر اظهار امیدواری کرد که با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در شهرستان ری، مقدمات اجرای این طرح انجام شود و شاهد حضور خیل زائران عراقی در شهرری باشیم.

در ماه شعبان بدون محدودیت روادید صادر کردیم

در ادامه این جلسه سفیر عراق با ابراز خرسندی از حضور در شهرری از مسئولان این شهرستان برای طرح ایده برادرخواندگی کربلا و ری تشکر کرد.

محمد مجید الشیخ با اشاره به مشترکات فراوانی که بین دو ملت ایران و عراق وجود دارد، رابطه دو ملت را قابل گسترش دانست و گفت: صدام از گسترش این رابطه می­ترسید و جنگ هشت ساله ایران و عراق وسیله­ای بود که صدام با تحمیل آن خواهان جلوگیری از گسترش و تعمیق این رابطه شده بود.

وی گفت: صدور روادید برای زائران ایرانی با 200 نفر شروع شد و اکنون روزانه به پنج هزار نفر رسیده است و امیدواریم که روزی نیاز به صدور روادید لغو شود.

سفیر عراق در ادامه به اجرای طرحی توسط این سفارتخانه در ماه شعبان اشاره کرد که بر اساس آن در این ماه برای زائرانی که به سفارت عراق مراجعه کردند بدون محدودیت روادید صادر شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به موفقیت آمیز بودن این طرح، بتوان آن را در آینده نیز ادامه داد.

محمد مجید الشیخ همچنین به سکونت تعدادی از شیعیان عراق در محله دولت آباد شهرری اشاره داشت و گفت: این افراد نقش بسیار خوبی در بهبود و تحکیم روابط بین ایران و عراق داشته­اند.

سفیر عراق در ایران مردم عراق را قدردان ملت ایران دانست و گفت: مردم عراق کمکهای ملت و دولت ایران را هرگز از یاد نخواهند برد.

نماینده دولت عراق در ایران با اشاره به اشتراکات دو ملت، تخاصم استکبار با این دو را یکی از این اشتراکات دانست و گفت: استکبار جهانی از نزدیک شدن دو ملت عراق و ایران به هم ناراحت است و نمی­خواهد که این نزدیکی شکل بگیرد.

فرهنگ تشیع باعث ایجاد الفت بین دو ملت است

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که در این جلسه حضور داشت طی سخنانی فرهنگ تشیع را عامل ایجاد الفت بین دو ملت ایران و عراق دانست.

حسین فدایی به مناسبات مشترک دو ملت و ظرفیتهای مختلف شهرستان ری برای تعمیق این مناسبات اشاره کرد و افزود: اگرچه جنگ تحمیلی نگذاشت که این دو ملت آنچنان که شایسته بود به هم نزدیک شوند اما اخراج شیعیان عراقی در زمان صدام باعث شد تا ایران پذیرای این افراد باشد.