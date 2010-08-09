عمده شاغلان در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی بومی هستند

حمید امین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هم اکنون در مرحله اجرای فاز دوم طرح جامع مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی هستیم و نزدیک به 430 فرصت شغلی در این مجتمع ایجاد شده که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: حدود 100 نفر از این افراد در قالب شرکتهای پیمانکاری و بقیه نیز به عنوان اعضای مجتمع مشغول به کار هستند ضمن اینکه بیش از دو سوم نیروی انسانی در مجتمع یادشده از افراد بومی یا ساکن در مناطق اطراف مجتمع از قبیل کرج، هشتگرد و ... هستند.

این مسئول بیان کرد: این امر به کاهش آمار بیکاری در مناطق اطراف مجتمع از قبیل کرج و ساوجبلاغ کمک کرده و تلاش کرده ایم تا با به کارگیری افراد بومی از میزان بیکاری در این مناطق بکاهیم و در حد توان خود اشتغالزایی داشته باشیم.

تحقیقات در مراکز تخصصی مجتمع اغلب در مراحل پایلوت و نیمه صنعتی صورت می گیرد

امین اسماعیلی گفت: تحقیقات در مراکز تخصصی مختلف این مجتمع عمدتا در مراحل پایلوت و نیمه صنعتی صورت می گیرد و آموزشهای موجود در مراکز مجتمع نیز عمدتا به دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و گذراندن رساله و پایان نامه آنها اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: فعالیتهای فرهنگی مربوطه نیز عمدتا به دوره ها و اردوهای فرهنگی مربوط می شود و در این زمینه اقداماتی به اقتضای نیازها انجام می گیرد.

وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی که در حرکت سازنده و سرنوشت‌ساز انقلاب فرهنگی از بطن دانشگاههای سراسر کشور متولد شده است.

ربع قرن تجربه فعالیت در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی

این مسئول اظهار داشت: بیش از ربع قرن تجربه فعالیت در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و انجام پروژ‌های بزرگ تحقیقاتی و صنعتی برای رفع نیازهای اساسی و استراتژیک که با اتکا به توان علمی و تخصصی داخلی صورت پذیرفته است، از جمله نکات مثبت جهاد دانشگاهی است.

امین اسماعیلی افزود: تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و بومی‌سازی فناوری مورد نیاز توسعه کشور جهاد دانشگاهی در کنار موارد یادشده، جهاد دانشگاهی را در جایگاه پل ارتباطی دانشگاه و جامعه قرار داده‌است.

شکوفایی استعدادهای دانشجویان

وی خاطرنشان کرد: حضور و همت این نهاد در عرصه اندیشه و فرهنگ نیز بستر مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای شگرف و شگفت دانشجویان و معرفی چهره‌های خلاق و هنرمند ایشان به جامعه فراهم آورده است.

امین اسماعیلی یادآور شد: شناسایی و پرورش هزاران دانشجوی مستعد در سطح دانشگاههای کشور و ارائه صدها اثر برجسته علمی،‌هنری و فرهنگی دانشجویان در قالب جشنواره‌ها، نمایشگاهها، برنامه‌های ملی و دانشجویی و .... از جمله رهاوردهای این تلاش به شمار می‌رود.