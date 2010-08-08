هشت خطه شدن مسیر شهری به ورامین از میزان تصادفات می کاهد

جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مسیر شهرری به ورامین از مدتها پیش به عنوان یک مسیر پرتصادف مطرح بوده و راهکارهای مختلفی برای کاهش میزان تصادف این مسیر وجود دارد که باید همواره بهترین آنها انتخاب شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این راهکارها افزایش مسیر یادشده از چهار خط به هشت خط است که طول آن نیز حدود 18 کیلومتر است و تحقق کامل این پروژه بسیاری از مشکلات ترددی را حل خواهد کرد و اثار مثبتی به همراه دارد.

11 مصوبه صد درصد اجرایی شده است

این مسئول بیان کرد: از میان مصوبات سفر رئیس جمهوری 11 مصوبه صد درصد اجرایی شده است و بقیه آنها نیز بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی عنوان کرد: باید همه تلاش خود را افزایش دهیم تا بتوانیم سایر مصوبات را در اسرع وقت به صورت صد درصد اجرایی کنیم و نگذاریم که هیچ پروژه ای پیشرفت فیزیکی ناچیز و غیرقابل انتظار داشته باشید.

صادقی اشتهاردی اضافه کرد: بررسی مسائل و روشهای موجود حمل و نقل در استان و همکاری به منظور بهبود و رفع مشکلات و هماهنگی با سایر موسسات ذیربط مانند راه آهن، بنادر و دریانوردی، گمرکات و ... در این زمینه از اهداف و وظایف اداره کل راه و ترابری استان تهران است.

انجام هماهنگی های لازم با سایر برنامه های اقتصادی و سیاسی استان

وی یادآور شد: پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه هرسال و برنامه ریزی فعالیتهای یکساله و چندساله در زمینه وظایف مربوط با همکاری واحدهای ستادی مربوطه و در چهارچوب سیاستها و خط مشی وزارتخانه و انجام هماهنگی های لازم با سایر برنامه های اقتصادی و سیاسی استان در این زمینه از دیگر امور است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی راه های ساخته شده مربوط به طرحهای ملی، اجرای مقررات و قوانین مالی جاری و تهیه و تنظیم دفاتر مالی جهت بودجه های جاری و عمرانی سالیانه و ارتباط و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور واریز اسناد و تسویه حسابهای مالی از دیگر وظایف است.

بهره برداری از سیستمهای مخابراتی بیسیم و نگهداری دوات مربوطه

وی اضافه کرد: ساختمان پلها و ابنیه فنی حفاظتی لازم در راههای ارتباطی و بازدید و تعمیر و نگهداری کلیه ابنیه فنی موجود در راهها به طور مستمر و بهره برداری از سیستمهای مخابراتی بیسیم و نگهداری وسائل و ادوات مربوطه نیز جزو وظایف این اداره کل است.

صادقی اشتهاردی افزود: همچنین انجام کلیه امور مربوط به نقشه راه های استان و تاسیسات خدماتی و جانبی آنها و انجام هماهنگی های لازم در این زمینه با سایر استانها وانجام آزمایشات لازم برای ساختمان راههای روستایی و عملیات مربوط به نگهداری راه ها از دیگر امور مربوطه است.