اجرای طرح نظارت بهداشتی فرآورده های دامی ویژه رمضان در قزوین

محمد جواد امیدواریان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این طرح با توجه به افزایش تقاضای مصرف مردم برای تامین نهاده های پروتیئنی و لبنی در ماه رمضان و به دلیل امکان بروز تخلف در واحدهای عرضه همچون سالهای گذشته اجرا می شود.

وی افزود: اجرای طرح نظارت و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور با تاکید و صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل دامپزشکی استان‌های کشور بر تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام گرفته است.

امیدواریان با اشاره به فعال بودن 650 واحد توزیع فرآورده های خام دامی در استان قزوین هدف از اجرای این طرح را ضرورت تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در این ایام و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

وی در ادامه به سازماندهی اکیپ‌های ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی در استان و شبکه‌های تابعه و تجهیز آنها به امکانات مورد نیاز در تمام ایام طرح از ساعت 8 صبح تا 20 شب اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح پنج اکیپ ثابت و 25 اکیپ سیار در سطح استان در نطر گرفته شده که در طول روز به خصوص دو ساعت قبل و بعد از افطار در واحدهای توزیع فرآورده های دامی نطارت ویژه ای خواهند داشت.



مدیرکل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: تمامی مکان‌های مناسب برای استقرار اکیپ‌ها از قبل شناسایی، تعیین و جهت استقرار آنها در میادین شهر مجوزهای لازم از اداره راهنمایی و رانندگی دریافت خواهد شد.

امیدواریان مراکز توزیع و عرضه ، خودروهای ویژه حمل فرآورده های دامی، کشتارگاههای دام و طیور، سردخانه های نگهداری، کارگاههای فرآوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی را از جمله مکان های مورد نظارت و کنترل اکیپ ها برشمرد.



وی برخورد دقیق و قاطع دستگاه قضایی را در این امر مهم دانست و افزود: در این راستا استقرار شعبه وِیژه در دادگاههای استان ضروری است تا پرونده های بهداشتی به صورت متمرکز در آن شعبه بررسی شود.

امیدواریان همچنین بر فعالیت تعزیرات حکومتی در خصوص قیمت و تنظیمات بازار اشاره کرد و گفت: با مشارکت و همکاری این دستگاههای مشترک در لحظه برخورد اولین تخلف حکم صادر و بر خوردهای لازم انجام می شود.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی توسط مراکز عرضه فرآورده های دامی در استان کلاس های آموزشی برای این افراد برگزار شد و انتظار می رود با توجه به اطلاع رسانی و آموزش های لازم میزان تخلفات کاهش پیدا کند.

امیدواریان بر توجه و دقت بیشتر شهروندان و خریداران به قیمت گذاری محصولات در هنگام خرید تاکید کرد و گفت : با اجرای طرح شناسنامه دار کردن فرآورده های خام دامی در زمان حاضر هیج فرآورده ای بدون شناسنامه وارد بازار نمی شود که خریداران باید به امر توجه خاصی داشته باشند.

وی بیشترین تخلفات صورت گرفته را نگهداری در شرایط غیر نامناسب فرآروده های دامی عنوان کرد و افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره های 3333627و3333625 اداره کل دامپزشکی و شبکه های دامپزشکی تماس بگیرند.