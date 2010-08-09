موانع گسترش همکاری بخشهای تحقیقات و ترویج کشاورزی رفع نشده است

بهمن پاسبان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: افزایش تعامل بخشهای تحقیقات و ترویج کشاورزی زمینه ساز ارتقای تولیدات کشاورزی است و باید شرایط لازم برای تحقق این امر فراهم شود.
این مسئول گفت: بخش تحقیقات در زمینه ارتقای کیفی تولید دانه های روغنی در کشور مایل به افزایش همکاری با بخش ترویج هستند اما برای تحقق این امر لازم است موانع مختلفی که بر سر راه قرار دارد، از میان برداشته شود.
وی ادامه داد: در صورت حل مشکلات و موانع، بخشهای تحقیقات و ترویج بر میزان همکاری ها و تعامل خود می افزایند و بیش از قبل می توانند به رشد کمی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی کمک کنند که این امر بسیار حائز اهمیت است.
اجرای تحقیقات به نژادی و به زراعی گیاهان روغنی
این محقق اظهار داشت: بخش تحقیقات دانههای روغنی عهدهدار تدوین و اجرای تحقیقات بهنژادی و بهزراعی گیاهان روغنی و ارائه یافته های حاصل به کشاورزان است.
وی بیان کرد: این بخش در سال 1348 با هدف بررسی زراعت دانههای روغنی و توسعه کشت گیاهان مربوطه فعالیت خود را که عمدتاً در خصوص نباتات روغنی آفتابگردان، سویا، کلزا، کنجد و گلرنگ متمرکز بوده، آغاز کرده است.
توسعه ارتباطات تحقیقاتی با مراکز بینالمللی و دانشگاههای معتبر
پاسبان اسلام اظهار داشت: توسعه ارتباطات تحقیقاتی با مراکز بینالمللی و دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی، اعزام محققان به موسسات تحقیقاتی و بازدیدهای علمی، شرکت در سمینارها و سمپوزیوم های بینالمللی از نکات مثبت این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص و مبادله اطلاعات و دریافت ژرمپلاسم از کشورهای پیشرو در کنار امور یادشده، توانمندی های علمی و فنی ارزشمندی را در این بخش در راستای تحقق اهداف مربوطه پدید آورده است.
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