پتانسیلهای صنعتی ماهدشت کرج اطلاع رسانی نشده است

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به عنوان مثال، منطقه صنعتی "سرداران" ماهدشت دارای کارخانجات شناخته شده در سطح جهان و آسیا است که باید در این خصوص اطلاع رسانی شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین این منطقه پتانسیلهای ویژه ای در زمینه های کشاورزی دارد و با توجه به این امر مهم که تصفیه خانه فاضلاب کلانشهر کرج در ماهدشت قرار گرفته، این شهر می تواند دارای قابلیتهای ویژه ای در بخش کشاورزی استان البرز باشد.

وی ادامه داد: ماهدشت با دو هزار و 880 هکتار، بزگترین شهر از نظر حوزه خدماتی محسوب می شود که این امر بر اهمیت این شهر اقماری می افزاید.

ماهدشت به عنوان قطب کشاورزی کرج مورد توجه قرار گیرد

وی بیان کرد: همچنین ماهدشت باید به عنوان قطب کشاورزی کرج مورد توجه و بهره برداری بیشتر قرار گیرد که لازم است زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

ابراهیم زاده گفت: ماهدشت یک منطقه زیبا و یکی از شهرهای اقماری دارای پتانسیلهای ویژه ای در بخش کشاورزی و صنعتی است ضمن اینکه این منطقه شش هزار و 660 هکتار حریم است که قسمت اعظم آن در بخش کارگشا و پویا است.

وی از ماهدشت به عنوان یک شهر شهیدپرور یاد کرد و اظهار داشت: این باغشهر دارای چهار سردار شهید به نامهای غلامرضا شاهپور، علی یاری نصب، حاج علی گروسی و نیاسری است و در حوزه خدمات فرهنگی و مذهبی نیز این شهر از سال 61 یعنی 28 سال پیش در زمینه اقامه نماز جمعه فعال بوده است.

این مسئول با اشاره به استان شدن کرج و تشکیل استان البرز بیان کرد: جشن استان البرز در چند منطقه شهرستان کرج برپا شده است که این امر بسیار مطلوب بوده است.

مراسم جشن البرز در پارک بزرگ شهر ماهدشت برگزار شد

وی خاطرنشان کرد: مراسم جشن البرز در پارک بزرگ شهر ماهدشت با حضور نمایندگان کرج در مجلس، فرماندار ویژه شهرستان کرج، معاونان فرماندار ویژه، جمعی از شهراران شهرهای اقماری کرج، امام جمعه ماهدشت و بیش از سه هزار نفر از مردم ماهدشت برگزار شده است.

ابراهیم زاده در خصوص فعالیتهای عمرانی نیز گفت: کارهای عمرانی درشهر چشمگیر و فراتر از اولویت بندی است که از بین آنها می توان به افتتاح ساختمان اداری شهرداری ماهدشت در ضلع شمال شرقی میدان حضرت امام (ره)با ده هزار مترمربع مساخت، سه هزار و 200 متر زیربنا و چهار طبقه مجهز به اتوماسیون اداری، نمازخانه، پارکینگ و .. اشاره کرد.

وی یادآور شد: این امر با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال در سال 88 انجام شده و امیدواریم که همه پروژه های تعیین شده در زمان مقرر به اتمام برسد.