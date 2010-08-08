محمد حسین سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تدوین و ارائه برنامههای فرهنگی با رویکرد قرآنی به صورت مستمر و در طول سال، ارتقا سطح کیفی برنامههای قرآنی، عمق بخشی به فعالیتهای فرهنگی با محوریت قرآن کریم از مؤثرترین راهکارهای گسترش فرهنگ قرآنی در بین نسل جوان است.
وی افزود: تبیین دستورات الهی و مفاهیم پرمحتوای قرآن کریم در قالب هنر و اندیشه از بروز بسیاری معضلات اجتماعی، فرهنگی و دینی در جامعه می کاهد.
مدیر هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین به تبلیغات فرهنگی سوء دشمن علیه اسلام اشاره کرد و یادآور شد: با بهره گیری از تعالیم قرآنی و سیره ائمه اطهار (ع) باید اخلاق اسلامی را در جامعه ترویج کنیم.
سلیمانی بر ضرورت افزایش سطح آگاهی و بینش نسل جوان تأکید کرد و بیان داشت: برگزاری نمایشگاه قرآن کریم فرصت ارزندهای است برای تقویت مبانی اخلاقی و اعتقادی نوجوانان و جوانان که باید از آن به نحو مطلوبی بهرهمند شویم.
مدیر هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین به تبلیغات فرهنگی سوء دشمن علیه اسلام اشاره کرد و یادآور شد: با بهره گیری از تعالیم قرآنی و سیره ائمه اطهار (ع) باید اخلاق اسلامی را در جامعه ترویج کنیم.
سلیمانی بر ضرورت افزایش سطح آگاهی و بینش نسل جوان تأکید کرد و بیان داشت: برگزاری نمایشگاه قرآن کریم فرصت ارزندهای است برای تقویت مبانی اخلاقی و اعتقادی نوجوانان و جوانان که باید از آن به نحو مطلوبی بهرهمند شویم.
وی گفت: تدوین و ارائه برنامههای فرهنگی با رویکرد قرآنی موجب افزایش بصیرت فرهنگی و اجتماعی جوانان میشود.
مدیر هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین در خصوص برگزاری این دوره از نمایشگاه قرآن کریم اظهار داشت: هشتمین نمایشگاه قرآن کریم از 30 مرداد به مدت هشت روز در مجتمع فرهنگی امیرکبیر شهر قزوین برگزار میشود که علاقهمندان میتوانند از ساعت 17 تا 23 از هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان بازدید کنند.
این نمایشگاه در 40 غرفه برپا خواهد شد.
این نمایشگاه در 40 غرفه برپا خواهد شد.
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