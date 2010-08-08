به گزارش خبرنگار مهر، برای کارگردانی که در فیلم و مجموعه‌هایش تعلق خاطرش به داستان‌های تاریخی به ویژه تاریخ معاصر را نشان داده رفتن به سمت قصه‌ای تاریخی شاید چندان عجیب نباشد. "ناسپاس" اگرچه به مفهوم واقعی یک درام تاریخی حساب نمی‌شود اما داستان آن در گذشته‌ای دور اتفاق می‌افتد. اما هدایت بیشتر از آنکه به دنبال روایتی عاشقانه از عشقی نامتعارف باشد، یک مثلث عاشقانه را به زمان حضرت موسی (ع) برده است.

"ناسپاس" با نگاهی به ترکیب بازیگرانش تلاشی برای جذب مخاطب انبوه هم هست، مخاطبی که قرار است جذب گریم متفاوت و طراحی لباس تازه این چهره‌ها شود، اکران فیلم در ماه رمضان و در فضایی که "ناسپاس" رقیب جدی برای جذب مخاطب ندارد شاید بتواند به فیلم کمک کند.

پوریا پورسرخ در نمایی از "ناسپاس"

هدایت 14 فیلم ساخته است .حلقه اتصال فیلمها تاریخ معاصر است، گاه در درامی شخصی‌تر مثل "گرداب" که متاثر از روایت صادق هدایت از یک ماجرا است و گاهی مانند "آخرین بندر" و "چشم شیطان" مایه‌های تعلیق دارد.

اما "ناسپاس" شباهتی با آثار قبلی هدایت ندارد و متاثر از فضای موجود است، ترکیبی از فیلمی جوان پسند، عاشقانه و با تکیه بر چهره‌های تازه. به نظر می‌رسد هدایت تلاش کرده هم کاملا به قواعد گیشه تسلیم نشود و هم دغدغه‌هایش در روایت تاریخ را کنار نگذراند، در مورد "ناسپاس" البته نتیجه چندان قابل توجه نبوده است.

طنزی که در فیلمهای قبلی حسن هدایت بود و گاهی در فیلمی مثل "دلاوران کوچه دلگشا" پررنگ می‌شد در "ناسپاس" جای خود را به ملودرام داده و حال و هوای عاشقانه گرفته است. هدایت که تاریخ کهن را کمتر از تاریخ معاصر می‌شناسد در "ناسپاس" تلاش کرده ضعف تاریخ پردازی در این حوزه را با پرداختن به روابط عاشقانه کمرنگ کند.

"ناسپاس" چهاردهمین فیلم هدایت نشان دهنده آغاز مسیری تازه در کارنامه این فیلمساز است، شاید استقبال از این فیلم که در جشنواره فجر روی پرده رفته و واکنش‌های مختلفی هم به همراه داشته مسیر فیلمسازی این کارگردان را تغییر بدهد، یا از روایت تاریخ معاصر دست بردارد یا تن به مناسبات فروش بدهد.

فیلم سینمایی "ناسپاس" با بازی پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی و خسرو دستگیر از 13 مردادماه اکران عمومی شده است.