تیم ملی ایران مغلوب صربستان شد / دیدار با نیوزلند برای کسب عنوان سومی

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دیدارهای روز دوم تورنمنت بین‎المللی بسکتبال ترکیه، تیم ملی کشورمان شنبه شب در مصاف با صربستان با نتیجه 68 بر 96 متحمل شکست شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملی کشورمان رده 21 رنکینگ جهانی را در اختیار دارد اما صربستان صاحب رنکینگ پنجم است.

در دیگر دیدار برگزار شده روز گذشته تیم ملی ترکیه مقابل نیوزلند صاحب برتری شد. این دیدار با نتیجه 87 بر 65 به پایان رسید.

تورنمنت بین‎المللی بسکتبال ترکیه امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار به پایان می‎رسد. در رقابت‎های امروز دو تیم ایران و نیوزلند برای کسب عنوان سومی به مصاف هم می‎روند. دیدار تیم‎های صربستان و ترکیه نیز تعیین کننده تیم قهرمان خواهد بود.

در چارچوب روز نخست این مسابقات تیم ملی کشورمان مغلوب ترکیه شده بود. صربستان نیز از سد نیوزلند گذشته بود.