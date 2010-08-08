ایرج افشار حق انتشار فهرست مقالات فارسی ایرانشناسی را واگذار کرد

عنایت‌الله مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: آقای افشار اخیراً طی نامه‌ای حق انتشار این فهرست‌ها را که تا به حال 6 مجلد آن توسط خودش منتشر شده، به دایره‌المعارف بزرگ اسلامی واگذار کرده است.

وی در عین حال افزود: البته کار استخراج و تدوین این فهارس توسط گروهی 12 نفره به سرپرستی ایران‌ناز کاشیان و زیر نظر دکتر افشار ادامه می‌یابد. این پروژه یک هیئت راهبردی متشکل از بنده، ایرج افشار، کامران فانی، ایران‌ناز کاشیان و عبدالحسین آذرنگ هم دارد.

رئیس کتابخانه دایره‌المعارف بزرگ اسلامی با اشاره به ادامه کار تدوین این فهرست‌ها، از انتشار جلد هفتم آن طی روزهای آتی خبر داد و گفت: این جلد که هم‌اکنون در صحافی است و در 2 مجلد تا دو هفته دیگر منتشر می‌شود، مربوط به مقالات منتشرشده به زبان فارسی در موضوع ایرانشناسی از سال 1373 تا 1383 و شامل 24 هزار مدخل است.

مجیدی همچنین افزود: 10 هزار مدخل جلد هشتم هم که دربرگیرنده مقالات از سال 84 تا 86 است، استخراج شده و مراحل تایپ و صفحه‌آرایی را می‌گذراند. کار استخراج 5400 مدخل جلد نهم هم که مربوط به سال‌های 87 به بعد است، انجام شده و به محض اینکه به 10 هزار مدخل برسد، آن هم منتشر می‌شود.

به گفته رئیس کتابخانه دایره‌المعارف بزرگ اسلامی کار انتشار فهرست‌ مقالات حوزه ایرانشناسی تا زمانی که نشریات، ارج نامه‌ها، ساتلنامه‌ها و گاهنامه‌های فارسی منتشر شود، ادامه می‌ِیابد.

عنایت‌الله مجیدی با اشاره به اهداء کتابخانه شخصی دکتر افشار به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، از ابراز رضایت وی نسبت به همکاری با این مرکز خبر داد و گفت: ما هم متقابلاً قصد داریم فهرست‌های مذکور را به محض تدوین و رسیدن به 10 هزار مدخل منتشر کنیم و در نوبت نشر قرار ندهیم.

فکر تدوین چنین فهرستی از سال 1329 شمسی و توسط ایرج افشار طراحی و به اجرا درآمد و این در حالی است که متاسفانه دوره کامل مجلات زبان فارسی در هیچ‌یک از کتابخانه‌های ایران (حتی در کتابخانه ملی که اصولا محل جمع کردن آثار زبان فارسی است و یا کتابخانه دانشکده ادبیات که مرکز تحقیقات مربوط به ادبیات و تاریخ و فرهنگ ایران است) موجود نیست.

تاکنون و در مجلدات شش گانه منتشرشده این کتاب، فهرست مقالات و مطالبی به دست داده شد که در مجله‌ها و مجموعه‌ها و سالنامه های فارسی درج است و فهرستنامه آنها را (با معرفی نام صاحب امتیاز و مدیر و تعداد مجلدات و شماره های طبع شده ) به ترتیب حروف الفبا آمده است.