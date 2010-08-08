مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور در همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی تاکید کرد: با روزنامه نگاران به خاطر انتقاد نباید برخورد شود

ثبت نام جدید متقاضیان زیارت عتبات عالیات از 21 مرداد

68 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند

تفاهم:

رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه صبحانه با وزیر نیرو اعلام کرد: مطالبات میلیاردی بخش خصوصی از وزارت نیرو

وزیر تعاون اعلام کرد: تسهیلات بانکی اشتغالزا را تضمین می کنیم

با تایید اساسنامه در شورای نگهبان؛ تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد



جام جم :

تاخیر در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

ایران قهرمان والیبال آسیا

تجلیل رئیس جمهور از خبرنگاران و شهدای رسانه

جهان صنعت:

2 پیشنهاد جداگانه دولت و مجمع برای بودجه ریزی؛ تدوین سند با تاسیس شورا

انتقادات تند و تیز نمایندگان بخش خصوصی در دیدار با وزیر نیرو: دولت بد حساب است

کدخدایی در پاسخ به "جهان صنعت" : کار رئیس مجلس درست است



حمایت:

نظرسنجی جدید یک موسسه آمریکایی؛ نظر مثبت اعراب نسبت به برنامه هسته ای ایران

در روز استقبال پرشور آذری ها؛ دیوار چین شکست

هراس اوباما از مناظره





دنیای اقتصاد:

روزهای سه رقمی بورس تهران

بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد؛ ارزیابی پیامد تثبیت قیمت ها در پارلمان بخش خصوصی

پیشنهاد تغییر اساسی در بودجه نویسی

شرق:

رئیس جمهور دو روز پس از سخنان مشایی: ایران یک مکتب است

هاشمی رفسنجانی در روز خبرنگار: واقعیت را به مردم بگوییم

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به کمک یک میلیارد دلاری؛ آیت الله جنتی سند دارد



فرهیختگان:

رئیس جمهور در روز خبرنگار مطرح کرد؛ بالاترین سطح آزادی در جمهوری اسلامی ایران

آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت روز خبرنگار: خبرنگاری با خبرسازی تفاوت دارد

سید حسن خمینی: توهم آغاز همه دردها و بیچارگی هاست



کیهان:

گزارش رویترز از بیت المقدس؛ متحدان ایران اسرائیل را محاصره کرده اند

آغاز جشنواره ضیافت در میادین میوه و تره بار

در آستانه روز خبرنگار انجام شد؛ تجلیل رئیس جمهور از خبرنگاران نمونه و خانواده شهدای رسانه





همشهری:

آمار هشدار دهنده بانک مرکزی از چک های برگشتی

شهردار تهران در مراسم بهره برداری از 100 پروژه شهری در جنوب شرق تهران تاکید کرد: خطوط مترو با اولویت مناطق جنوبی شهر توسعه می یابد

از 15 مرداد اجرا شد؛ جریمه 2 تا 2.5 برابری مشترکان پرمصرف گاز