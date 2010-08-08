مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :
رئیس جمهور در همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی تاکید کرد: با روزنامه نگاران به خاطر انتقاد نباید برخورد شود
ثبت نام جدید متقاضیان زیارت عتبات عالیات از 21 مرداد
68 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند
تفاهم:
رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه صبحانه با وزیر نیرو اعلام کرد: مطالبات میلیاردی بخش خصوصی از وزارت نیرو
وزیر تعاون اعلام کرد: تسهیلات بانکی اشتغالزا را تضمین می کنیم
با تایید اساسنامه در شورای نگهبان؛ تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه صبحانه با وزیر نیرو اعلام کرد: مطالبات میلیاردی بخش خصوصی از وزارت نیرو
وزیر تعاون اعلام کرد: تسهیلات بانکی اشتغالزا را تضمین می کنیم
با تایید اساسنامه در شورای نگهبان؛ تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد
جام جم :
تاخیر در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
ایران قهرمان والیبال آسیا
تجلیل رئیس جمهور از خبرنگاران و شهدای رسانه
جهان صنعت:
2 پیشنهاد جداگانه دولت و مجمع برای بودجه ریزی؛ تدوین سند با تاسیس شورا
انتقادات تند و تیز نمایندگان بخش خصوصی در دیدار با وزیر نیرو: دولت بد حساب است
کدخدایی در پاسخ به "جهان صنعت" : کار رئیس مجلس درست است
2 پیشنهاد جداگانه دولت و مجمع برای بودجه ریزی؛ تدوین سند با تاسیس شورا
انتقادات تند و تیز نمایندگان بخش خصوصی در دیدار با وزیر نیرو: دولت بد حساب است
کدخدایی در پاسخ به "جهان صنعت" : کار رئیس مجلس درست است
حمایت:
نظرسنجی جدید یک موسسه آمریکایی؛ نظر مثبت اعراب نسبت به برنامه هسته ای ایران
در روز استقبال پرشور آذری ها؛ دیوار چین شکست
هراس اوباما از مناظره
دنیای اقتصاد:
روزهای سه رقمی بورس تهران
بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد؛ ارزیابی پیامد تثبیت قیمت ها در پارلمان بخش خصوصی
پیشنهاد تغییر اساسی در بودجه نویسی
روزهای سه رقمی بورس تهران
بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد؛ ارزیابی پیامد تثبیت قیمت ها در پارلمان بخش خصوصی
پیشنهاد تغییر اساسی در بودجه نویسی
شرق:
رئیس جمهور دو روز پس از سخنان مشایی: ایران یک مکتب است
هاشمی رفسنجانی در روز خبرنگار: واقعیت را به مردم بگوییم
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به کمک یک میلیارد دلاری؛ آیت الله جنتی سند دارد
رئیس جمهور دو روز پس از سخنان مشایی: ایران یک مکتب است
هاشمی رفسنجانی در روز خبرنگار: واقعیت را به مردم بگوییم
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به کمک یک میلیارد دلاری؛ آیت الله جنتی سند دارد
فرهیختگان:
رئیس جمهور در روز خبرنگار مطرح کرد؛ بالاترین سطح آزادی در جمهوری اسلامی ایران
آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت روز خبرنگار: خبرنگاری با خبرسازی تفاوت دارد
سید حسن خمینی: توهم آغاز همه دردها و بیچارگی هاست
رئیس جمهور در روز خبرنگار مطرح کرد؛ بالاترین سطح آزادی در جمهوری اسلامی ایران
آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت روز خبرنگار: خبرنگاری با خبرسازی تفاوت دارد
سید حسن خمینی: توهم آغاز همه دردها و بیچارگی هاست
کیهان:
گزارش رویترز از بیت المقدس؛ متحدان ایران اسرائیل را محاصره کرده اند
آغاز جشنواره ضیافت در میادین میوه و تره بار
در آستانه روز خبرنگار انجام شد؛ تجلیل رئیس جمهور از خبرنگاران نمونه و خانواده شهدای رسانه
همشهری:
آمار هشدار دهنده بانک مرکزی از چک های برگشتی
شهردار تهران در مراسم بهره برداری از 100 پروژه شهری در جنوب شرق تهران تاکید کرد: خطوط مترو با اولویت مناطق جنوبی شهر توسعه می یابد
از 15 مرداد اجرا شد؛ جریمه 2 تا 2.5 برابری مشترکان پرمصرف گاز
آمار هشدار دهنده بانک مرکزی از چک های برگشتی
شهردار تهران در مراسم بهره برداری از 100 پروژه شهری در جنوب شرق تهران تاکید کرد: خطوط مترو با اولویت مناطق جنوبی شهر توسعه می یابد
از 15 مرداد اجرا شد؛ جریمه 2 تا 2.5 برابری مشترکان پرمصرف گاز
نظر شما