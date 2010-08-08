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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۲۸

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه 17 مرداد ماه به این شرح است.

ایران :
رئیس جمهور در همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی تاکید کرد: با روزنامه نگاران به خاطر انتقاد نباید برخورد شود
ثبت نام جدید متقاضیان زیارت عتبات عالیات از 21 مرداد
68 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند

تفاهم:
رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه صبحانه با وزیر نیرو اعلام کرد: مطالبات میلیاردی بخش خصوصی از وزارت نیرو
وزیر تعاون اعلام کرد: تسهیلات بانکی اشتغالزا را تضمین می کنیم
با تایید اساسنامه در شورای نگهبان؛ تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد

جام جم :
تاخیر در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
ایران قهرمان والیبال آسیا
تجلیل رئیس جمهور از خبرنگاران و شهدای رسانه
 
جهان صنعت:
2 پیشنهاد جداگانه دولت و مجمع برای بودجه ریزی؛ تدوین سند با تاسیس شورا
انتقادات تند و تیز نمایندگان بخش خصوصی در دیدار با وزیر نیرو: دولت بد حساب است
کدخدایی در پاسخ به "جهان صنعت" : کار رئیس مجلس درست است

حمایت:
نظرسنجی جدید یک موسسه آمریکایی؛ نظر مثبت اعراب نسبت به برنامه هسته ای ایران
در روز استقبال پرشور آذری ها؛ دیوار چین شکست
هراس اوباما از مناظره

دنیای اقتصاد:
روزهای سه رقمی بورس تهران
بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد؛ ارزیابی پیامد تثبیت قیمت ها در پارلمان بخش خصوصی
پیشنهاد تغییر اساسی در بودجه نویسی
 
شرق:
رئیس جمهور دو روز پس از سخنان مشایی: ایران یک مکتب است
هاشمی رفسنجانی در روز خبرنگار: واقعیت را به مردم بگوییم
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به کمک یک میلیارد دلاری؛ آیت الله جنتی سند دارد
 
فرهیختگان:
رئیس جمهور در روز خبرنگار مطرح کرد؛ بالاترین سطح آزادی در جمهوری اسلامی ایران
آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت روز خبرنگار: خبرنگاری با خبرسازی تفاوت دارد
سید حسن خمینی: توهم آغاز همه دردها و بیچارگی هاست

کیهان:
گزارش رویترز از بیت المقدس؛ متحدان ایران اسرائیل را محاصره کرده اند
آغاز جشنواره ضیافت در میادین میوه و تره بار
در آستانه روز خبرنگار انجام شد؛ تجلیل رئیس جمهور از خبرنگاران نمونه و خانواده شهدای رسانه

همشهری:
آمار هشدار دهنده بانک مرکزی از چک های برگشتی
شهردار تهران در مراسم بهره برداری از 100 پروژه شهری در جنوب شرق تهران تاکید کرد: خطوط مترو با اولویت مناطق جنوبی شهر توسعه می یابد
از 15 مرداد اجرا شد؛ جریمه 2 تا 2.5 برابری مشترکان پرمصرف گاز
کد مطلب 1129773

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