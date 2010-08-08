وجود 2 هزار نقطه حادثه خیز درکشور / جاده های روستایی؛ بحرانی جدید

سردار محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جادههای روستایی که به دلایل مختلف از سوی شهرداران، مسئولان راه و سایر دستگاههای مربوطه ساخته می شوند به دلیل نادیده گرفتن اصول و استانداردهای مهندسی موجب افزایش نقاط حادثه خیز در کشور می شوند.

وی ادامه داد: آسفالت کردن غیرایمن راهها در روستاها موجب افزایش سرعت وسایل نقلیه خودرویی و موتوری و در نهایت نیز موجب افزایش حادثه های رانندگی در این راهها می شود.

رئیس پلیس راه کشور عنوان کرد: پلیس تلاش کرده تا با جذب راهوران محله در روستاها به افزایش سطح آگاهی مردم بپردازد تا از این طریق به نوعی وضعیت غیر استاندارد راهها را جبران کند.

وی گفت: تا پایان تیرماه هشت هزار راهور محله در مقطع تحصیلی دیپلم به بالا از سوی پلیس راهور به کار گرفته شده اند تا به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی مردم در روستاها بپردازند.

سردار بیگی با اشاره به نقاط حادثه خیز کشور افزود: حدود دو هزار و 400 نقطه پرحادثه در سطح جاده های کشور شناسایی شده که باید با همکاری وزارت راه اقدام به ساماندهی آنها کرد.

وی عنوان کرد: این نقاط بر اساس فراوانی تصادفات از سوی کارشناسان پلیس راه شناسایی و برای رفع معایب به مبادی مربوطه در وزارت راه اعلام می شوند.

رئیس پلیس راه کشور گفت: در طرح تابستانی سال جاری تعدادی از این نقاط توسط وزارت راه ساماندهی شده اما تعداد زیادی از آنان هنوز باقی مانده اند و همچنان موجب بروز حوادث رانندگی می شوند.

وی ادامه داد: تعداد نقاط حادثه خیز در محورهای کشور به علت شناور بودن در حال افزایش است.