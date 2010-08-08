"ویکی لیکز" یک سناریو است/ احتمال انتقال نیروهای آمریکا به پاکستان و تبت

مشاور رئیس جمهوری ضمن هدفمند دانستن آنچه "افشاگری ویکی لیکز و بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ ارتش آمریکا در خصوص افغانستان" خوانده می شود، تاکید کرد هدف این سناریو آماده سازی فضای بین المللی برای خروج نظامیان آمریکا از افغانستان است.

"مهدی کلهر" با حضور در خبرگزاری مهر درباره ماهیت و اهداف بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ ارتش آمریکا که با افشاگری منتسب به سایت "ویکی لیکز" انجام شده، گفت: توضیح این مسئله نیازمند افراد آگاه و کارشناسانی است که به تاریخ 150 تا 200 سال اخیر بویژه امور تاثیر گذار در تصمیم گیری جهان مسلط باشند.

کلهر در ادامه افزود: زمانی که خبر نشت اطلاعات ارتش آمریکا را شنیدم همانند پاکستانی ها به آن شک کردم و به نظر من این حادثه بسیار شبیه واقعه میدان "سایگون" ویتنام است که در آن یک افسر ویتنام جنوبی در مقابل لنز دوربین ها با شلیک گلوله به مغز یک "ویت کنگ" او را از پای درآورد. این حادثه دنیا را تکان داد و آمریکا اعلام کرد که دیگر ویتنام جای ما نیست و باید از آن خارج شد و بعد از آن داستان نشست پاریس پیش آمد و در آن نشست در مورد آن اندیشه شد که چگونه آمریکا از ویتنام خارج شود.

"حادثه میدان سایگون به گونه ای طراحی شده بود که تمامی خبرنگاران و عکاسان خبری در آن حضور داشته باشند و واقعه را از ابتدا به تصویر بکشند تا به این ترتیب آمریکا بتواند سناریوی خود را به پیش ببرد. آمریکا نیازمند آن بود تا ذهن مردم جهان را درباره جنگی که به جز سبوعبت، خونریزی، به آتش کشیدن و کشتار ویتنامی ها توسط نظامیان آمریکا چیزی نداشت تغییر دهد و از همین رو ماجرای میدان سایگون را طراحی کرد. "

وی در ادامه با اشاره به ماجرای ویکی لیکز گفت: من هنوز برداشتم همان است و معتقدم که این اسناد دقیق همانند گلوله ای است که ژنرال ویتنام جنوبی به سر یک "ویت کنگ" شلیک کرد. این افشاگری به نوعی تلاش برای آماده کردن اذهان عمومی برای خروج آمریکا از افغانستان است.

جنگ نرم از سالها قبل و حتی پیش از جنگ جهانی اول از سوی آمریکائیها اجرا می شد و به اعتقاد من 50 سال پیش از آنکه تانک های آمریکایی وارد کشوری شوند فیلم های هالیوود آن را فتح می کنند.

کلهر در ادامه به موضوع بمباران مناطقی در افغانستان اشاره کرد و گفت: در این بمباران ها مناطقی هدف هستند که در آنها هیچ چیز وجود ندارد و هدف از بمباران تهیه کریدوری برای خروج نظامیان آمریکایی و انتقال آنها به پاکستان است اما من بعید می دانم که با توجه به هر توان هوایی بتوان این حجم از نیرو را به سرعت از افغانستان به پاکستان و ناوهای حاضر در دریای عمان منتقل کرد.

اینجا یک سوال مطرح می شود که البته خود من هنوز پاسخی برای آن ندارم و آن سوال این است؟ آیا هدف از این انتقال خود پاکستان است و یا اینکه آمریکا می خواهد از پاکستان به عنوان سرپلی برای عبور استفاده کند.

در این بخش از صحبت های کلهر سوالی مطرح شد با این عنوان که "اگر فرض بر این باشد که هدف از انتشار اسناد محرمانه آماده کردن راهی برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بوده آیا مسیر هوایی به قرقیزستان و پایاگاه ماناس نیز می تواند به عنوان یکی از راهها مطرح باشد؟" که وی در پاسخ گفت: آمریکا در قرقیزستان پایگاه دارد و اگر نیروهای آمریکایی به آن منتقل شوند باید یک برنامه یک ماهه برای خارج کردن این حجم از نیرو از قرقیزستان داشته باشد و اگر فرض خروج درست باشد مسیر قرقیزستان نیز محتمل است.

کلهر در ادامه به موضوع چین اشاره کرد و گفت: مطلبی که بسیار مهم است و نباید آن را نادیده گرفت تنش های موجود میان واشنگتن و پکن است که مهمترین دلیل آن عدم توازن در حجم واردات و صادارت کالا میان چین و آمریکا است ( 1200 میلیارد واردات آمریکا در برابر 700 میلیارد دلار صادرات به چین ) که ایالات متحده در این میان با کسری تجاری بسیار بالایی مواجه شده و من معتقدم که یکی از راه های اصلی نجات آمریکا از بحران اقتصادی افزایش ارزش یوآن در برابر دلار است که البته تاکنون چینی ها نپذیرفته اند.

وی در ادامه افزود: در کنار این مسئله شاهد بودیم که اغلب کشورهای کوچک در امتداد کوههای هیمالیا و همسایگان چین و پاکستان دچار تنش و بحران شدند و مواردی چون نپال و تایلند و حتی تبت و بویژه از سوی بودائیان را شاهد بودیم. در این میان شاهد افزایش سفرهای "دالایی لاما" رهبر بودائیان تبت به آمریکا و ملاقات وی با "باراک اوباما" بودیم. و به نظر می رسد مانور مشترک آمریکا با کره جنوبی آدرس غلط بود که واشنگتن به چین داد و به نظر می آید که اگر نیروهای خارج شده از افغانستان قصد خروج از منطقه را نداشته باشند در پاکستان مستقر شوند. اما پاکستان هم اکنون پذیرای نیروهای آمریکایی نیست و اوضاع آن با 10 سال قبل فرق کرده است.

کلهر در ادامه به خاطره ای شاره کرد و گفت : در14 مهر سال 77 در مقاله ای که در روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به سفیر آن روزهای پاکستان در تهران نوشتم که افغانستان، کویت پاکستان نشود" در آن سالها پاکستان اصرار می کرد که جهانیان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد و اسلام آباد نیز به تازگی اولین بمب هسته ای خود را آزمایش کرده بود و شرایطی بر پاکستان حاکم بود که کاملا شبیه شرایط عراق قبل از حمله به کویت بود.

"در این مقاله به پاکستان هشدار دادم که مبادا گول اظهارت غربیها را بخورند و به سرنوشت صدام دچار شوند. این مقاله چند روز بعد در روزنامه "مسلم" چاپ پاکستان ترجمه و منتشر شد و پس از آن شاهد تغییر رفتار اسلام آباد در قبال طالبان و افغانستان بودیم."

کلهر در ادامه به موضوع جنگ نرم اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه خود آمریکایی ها اعلام کرده اند 16 نهاد اطلاعاتی دارند و به اعتقاد من موضوع پرداختن به جنگ نرم از سوی آمریکا برخلاف آنچه ما فکر می کنیم قدمتی طولانی داشته و به قبل از جنگ جهانی اول بازمی گردد و آنچه که امروز هیلاری کلینتون از آن به عنوان "قدرت هوشمند" یاد می کند سالها قبل از سوی آمریکائیها اجرا می شد و من در نشریه آینده سینمای ایران در سال 1360 در مطلبی نوشتم "50 سال قبل از آنکه تانک های آمریکا وارد کشوری شوند فیلم های هالیوود آن کشور را فتح می کنند".

کلهر در ادامه به موضوع نسیان نسل ها اشاره کرد و گفت: امریکائیها از فراموشی نسل ها بخوبی استفاده می کنند. جنایتی که آمریکا در ویتنام انجام داد را اگر بشر می توانست آن را هر روز به تصویر بکشد تا به حال کار آمریکا تمام شده بود. اما فراموشی که هر نسل دچار آن می شود تبدیل به موضوعی شده که آمریکا به خوبی از آن استفاده می کند.

وی در ادامه به سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در آن سالها در مقابل آمریکا شوروی قرار داشت و آمریکا تلاش می کرد تا از غرور روس ها استفاده کرده و حتی به آن دامن می زد تا روسها دچار اعتماد به نفس کاذب شوند و در واقع آنها را در خواب خرگوشی فروبرده بودند خوابی که تا زمان فروپاشی شوروی به طول کشید.

شوروی در آن سالها کا.گ.ب را داشت و این سرویس جاسوسی همواره مغلوب سرویس اطلاعاتی آمریکا می شدند. برای مثال جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل به واقع اصلا جنگی در نگرفت و شکست اطلاعاتی شوروی از آمریکا موجب آن شد تا اسرائیل سرزمین های اعراب را اشغال کند.

در آن سالها کشورهای عربی متکی به اطلاعاتی بودند که کا.گ.ب برای آنها تهیه می کرد و سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل زیر نفوذ آمریکا بود. در جنگ سال 1973 نیز شکست اطلاعاتی شرق تکرار شد. اما بعد از این جنگ کشورهای عربی متوجه اشتباه خود شدند و در پی تغییر جبهه بندی های خود برآمدند. دربحران خلیج خوکها و رویارویی شاخ تو شاخ واشنگتن و مسکو و استقرار موشکهای شوروی در کوبا، نیز در نهایت مسکو پا عقب گذاشت. همچنین فروپاشی شوروی با به زمین نشستن بدون مقاومت و برخورد یک هواپیمای یک موتوره با خلبان 19 ساله آلمانی در میدان سرخ مسکو شروع شد.

کلهر در ادامه به موضع ویکی لیکز اشاره کرد و گفت: بیش از 40 درصد از اسنادی که منتشر شده علیه پاکستان هستند. در سال 1377 یکی از معاونین سپاه صحابه از این گروه جدا شد و در مصاحبه ای اعلام کرد که "ما پول خود را از اسرائیل گرفته و در آنجا آموزش می دیدیم" و در این اسناد شاهد آن هستیم که گفته می شود پاکستان مسئول اصلی بحران است و این کشور مکان اصلی تروریست هاست. آمریکا در این جنگ آبروی خود را از دست داده، اما در این آبروریزی خود را بیگناه جلوه داده و در تلاش است تا با انتشار این اسناد پاکستان را مقصر اصلی جلوه دهد و از همین روست که می گویم انتشار این اسناد شبیه واقعه ای است که در جنگ ویتنام پیش آمد.

کلهر در ادامه افزود : اینکه اوباما اعلام می کند من 70 هزار نیروی جدید به افغانستان اعزام می کنم یا یک بلوف و فرار به جلو است و یا اینکه قصد ایجاد همان کریدوری را دارد که عرض کردم. در هنگام خروج از ویتنام معضلی برای آمریکا پیش آمد و این کشور نتوانست نیروهای خود را به خوبی از سایگون خارج کند و از همین رو اوباما قصد دارد تا از تکرار این حادثه در افغانستان جلوگیری کند.

بر خلاف آنچه اعلام می شود هدف از سپر موشکی ایران نیست و هر چند اعلام می شود که رژیم اسرائیل قصد حمله به ایران را دارد اما به اعتقاد من اگر تل آیو بخواهد روزی به کشوری حمله کند آن کشور ایران نخواهد بود بلکه در اروپا و به احتمال زیاد کشورهایی همچون آلمان و اتریش هدف آن خواهند بود.

اما در اینجا باید این نکته مورد بررسی قرار بگیرد که آیا این نیروها در پاکستان می مانند یا آنکه از این کشور خارج می شوند؟ با توجه به اتفاقاتی که در کشورهای کوچک همسایه چین و قرقیزستان پیش آمده به نظر نوعی اشغال پاکستان مد نظر است. زیرا قبلا آمریکا گمان می کرد با حضور در افغانستان می تواند منطقه را کنترل کند اما اکنون به این نتیجه رسیده که باید محل استقرار خود را اندکی تغییر داده و به پاکستان منتقل شود تا از این طریق و تبت بتواند بر چین و هند تسلط داشته باشد.این دو کشور در حال تبدیل شدن به ابرقدرت هستند و آمریکا باید به آنها نزدیک باشد.

کلهر در ادامه گفت: هدف از این جابجایی ها آن است که آمریکا به دنبال ایجاد پایگاه ها و یا ایستگاه های جدیدی در منطقه برای کنترل اطلاعاتی، نظامی و سیاسی است. اگر تحولات را همانند بازی شطرنج ارزیابی کنیم آمریکا پس از جنگ 33 روزه و به دنبال آن جنگ 22 روزه وزیر خود که همان اسرائیل بود را از دست داد و به دنبال آن رخ ( قلعه ) های خود یکی مصر و دیگری ترکیه را نیز از دست رفته می بیند.

کلهر در ادامه به درگیری به وجود آمده در مرز لبنان با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و به مهر گفت : هنوز مشخص نیست که آیا این درگیری درهمین حد بوده یا ادامه خواهد داشت، اما معتقدم که این ماجرا نیز در امتداد حوادث کشورهایی چون تایلند و نپال و قرقیزستان بوده و به عبارت بهتر آمریکا در اندیشه آمایش پایگاه های جدید برای خود در منطقه است. و در همین رابطه اعلام خروج نظامیان آمریکایی از عراق نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد که این نیروها پس از عراق به کجا می روند؟

آمریکائیها تصور می کردند که با حضور در افغانستان، آذربایجان و قرقیزستان می توانند ایران و روسیه را کنترل کند اما اکنون فهمیده اند که در محاسبات خود اشتباه کرده و به همین دلیل در پی ایجاد پایگاه های جدید برای خود هستند. اما این به آن معنی نیست که هر تصمیمی که آمریکا می گیرد محقق می شود. اما در عین حال که آمریکا اندیشمندانه عمل می کند اشتباهات مهلکی را انجام داده و ضربات بسیار سختی را متحمل شده اند که از جمله انقلاب اسلامی ایران بود.

"به عبارت دیگر من معتقدم آمریکا در فهم و درک حقایق موجود در منطقه خاورمیانه دچار اشتباه شده و هنوز هم این درک اشتباه وجود دارد و به همین دلیل آمریکا نمی تواند توفیقی در منطقه بدست بیاورد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آمریکا هرگز از بیرون هدف حمله قرار نمی گیرد و از درون فرو می ریزد و گفته های هانتیگتون و فوکویاما در این مورد به حقیقت می پیوندد."

کلهر برای اثبات این گفته خود افزود : آمریکا خود این نکته را می داند و من معتقدم بر خلاف آنچه اعلام می شود هدف از سپر موشکی ایران نیست و هر چند اعلام می شود که رژیم اسرائیل قصد حمله به ایران را دارد اما به اعتقاد من اگر تل آویو بخواهد روزی به کشوری حمله کند آن کشور ایران نخواهد بود بلکه در اروپا و به احتمال زیاد کشورهایی همچون آلمان و اتریش هدف آن خواهند بود.

این سخنان کلهر با مخالفت هایی از سوی خبرنگاران همراه بود که وی در توضیح گفته های خود گفت: من برای اثبات گفته های خود به مواردی چون وقایع زمان شکل گیری اسرائیل در زمان بن گوریون و ماجرای سرقت پلوتونیوم و کلاهک هسته ای توسط صهیونیست ها و همچنین اطلاعاتی که برخی از آنها را خود صهیونیست ها منتشر کرده اند، نسخه اصلی ارباب حلقه ها وهمچنین سوگندهایی که آنها مبنی بر مبارزه با یهودی ستیزی آلمان انجام می دهند اشاره می کنم. به نظر من آنچه در منطقه اتفاق می افتد نوعی آرایش جدید از سوی آمریکا برای آینده است و من در این زمینه نزدیک شدن به چین و زیرنظر داشتن پکن امری جدید است و چین از سمت تبت آسیب پذیر خواهد بود.

به اعتقاد کلهر، آمریکا در تمامی کشورهای کوچک آسیای جنوب شرقی یک سری پیش عملیات و یا دسیسه را انجام داده که هدف از آن ایجاد ایستگاه های جدید برای خود است.