340 قاچاقچی ایرانی در زندانهای کشورهای جنوب شرقی آسیا

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بیش از 340 نفر از اتباع ایرانی به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند تایلند، مالزی و اندونزی زندانی هستند و تشدید قوانین برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در این کشورها نیز موجب شده تا سرنوشت این افراد نامعلوم باشد.

وی از تشدید قوانین برخورد با قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر در این کشورهای خبر داد و تصریح کرد: کشور اندونزی با تشدید قوانین برای حاملان بیش از پنج گرم مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده و سایر کشورها نیز با تشدید قوانین زمینه قاچاق مواد مخدر را در کشورشان از بین برده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: تا کنون هیچیک از زندانیان مواد مخدر در این کشورها آزاد نشده اند و با توجه به تشدید قوانین وضعیت این افراد مشخص نیست.

وی عنوان کرد: طی مذاکرات صورت گرفته تنها 101 تبعه زندانی در عراق آزاد شده اند.

سردار حسین آبادی گفت: افراد باید بدانند که تبعات قاچاق و یا حمل مواد مخدر به کشورهای دیگر سنگین است به نحوی که حتی اگر کسی بسته و بار حاوی مواد مخدر فرد دیگری را به این کشورها منتقل کند در صورت دستگیری سالها به زندان افتاده و یا به مجازات اعدام محکوم می شود.