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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۰۷

حسن آبادی به مهر خبرداد:

340 قاچاقچی ایرانی در زندانهای کشورهای جنوب شرقی آسیا

340 قاچاقچی ایرانی در زندانهای کشورهای جنوب شرقی آسیا

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه 340 نفر از اتباع ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در کشورهای جنوب شرق آسیا زندانی هستند گفت: تا کنون هیچیک از زندانیان دستگیر شده به جرم مواد مخدر در این کشورها آزاد نشده اند.

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بیش از 340  نفر از اتباع ایرانی به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند تایلند، مالزی و اندونزی زندانی هستند و تشدید قوانین برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در این کشورها نیز موجب شده تا سرنوشت این افراد نامعلوم باشد.

وی از تشدید قوانین برخورد با قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر در این کشورهای خبر داد و تصریح کرد: کشور اندونزی با تشدید قوانین برای حاملان بیش از پنج گرم مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده و سایر کشورها نیز با تشدید قوانین زمینه قاچاق مواد مخدر را در کشورشان از بین برده اند.
 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: تا کنون هیچیک از زندانیان مواد مخدر در این کشورها آزاد نشده اند و با توجه به تشدید قوانین وضعیت این افراد مشخص نیست.
 
وی عنوان کرد: طی مذاکرات صورت گرفته تنها 101 تبعه زندانی در عراق آزاد شده اند.
 
سردار حسین آبادی گفت: افراد باید بدانند که تبعات قاچاق و یا حمل مواد مخدر به کشورهای دیگر سنگین است به نحوی که حتی اگر کسی بسته و بار حاوی مواد مخدر فرد دیگری را به این کشورها منتقل کند در صورت دستگیری سالها به زندان افتاده و یا به مجازات اعدام محکوم می شود.
کد مطلب 1129797

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