قانون جامع حمایت از معلولان در آزمون استخدامی اخیر رعایت نشده است

حنانه درفشی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: قانونی در خصوص حمایت از معلولان وجود دارد که اگر به آن عمل شود، بسیاری از مشکلات معلولان حل خواهد شد اما متاسفانه در مواردی شاهد بی توجهی و کم توجهی به این امر هستیم.

وی ادامه داد: در بخشی از این قانون آمده که سه درصد نیروی انسانی مورد نیاز برای استخدام باید از میان معلولان باشد درحالیکه در بسیاری از موارد شاهد رفتارها و عملکردهایی هستیم که با این امر تضاد دارند.

معلولان در نتیجه بی توجهی به مشکلات اشتغال آنها سرخورده شده اند

این مسئول عنوان کرد: به عنوان مثال به تازگی آموزش استخدامی وزارت آموزش و پرورش انجام شده و امیدوار بودیم که آن دسته از معلولان کشور که در این آزمون قبول می شوند، بتوانند مرحله مصاحبه را نیز انجام دهد درحالیکه این امر اتفاق نیفتاده و معلولان سرخورده شده اند.

درفشی جوان اظهار داشت: استخدام معلولان در زمینه ای که با روحیات و رشته تحصیلی آنها هماهنگ باشد، بسیاری از مشکلات این قشر را کاهش می دهد اما این امر در بسیاری از موارد کم توجهی و بی توجهی قرار گرفته است.

اجازه انجام مرحله مصاحبه آزمون به معلولان داده نشده است

وی اظهار داشت: من و بسیاری دیگر از معلولان در مرحله اول استخدامی آموزش و پرورش یعنی آزمون آن پذیرفته شده ایم اما اجازه انجام مرحله مصاحبه آزمون برای تعیین میزان توانایی به ما داده نشده و همچنان منتظر جواب مثبت هستیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: به ما گفته شده که تکلیف سه درصد یادشده باید مشخص و تعیین شود که این امر در زمینه معلولان، مربوطه به آموزش و پرورش عادی است یا آموزش و پرورش استثنایی.

پس از انجام آزمون به خواسته های معلولان کم توجهی شده است

درفشی جوان اضافه کرد: همچنین گفته شده که آموزش و پرورش عادی فعلا نمی تواند از میان معلولان استخدام کند درحالیکه برای انجام شرکت دادن معلولان در آزمون مبلغی از آنها گرفته شده و پس از انجام آزمون به خواسته های آنها کم توجهی شده است.

وی یادآور شد: از دستگاه های ذیربط به ویژه وزارات آموزش و پرورش انتظار می رود در اسرع وقت تکلیف این امر را مشخص کنند و معلولان را بیش از این بلاتکلیف نگذارنند.

اگر قرار بود معلولان اجازه استخدام نداشته باشند، از آنها ثبت نام نمی شد

درفشی جوان افزود: اگر قرار بود معلولان اجازه استخدام در آموزش و پرورش را نداشته باشند، بهتر بود از اول از آنها ثبت نام به عمل نمی آمد و هزینه ای گرفته نمی شد در عین حالیکه معلولان به این امر دل بسته اند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش مشکلات معلولان بدون افزایش همکاری از سوی دستگاه ها ممکن نیست و باید شرایط تحقق سه درصد یادشده در زمینه اشتغال معلولان و افزایش اشتغالزایی برای آنها در اسرع وقت فراهم شود.