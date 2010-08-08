داوود عنبرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مرحله جدید لیگ تیراندازی باکمان در بخش حرفه‌ای(70 متر فضای باز) از بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود که با فراخوان فدراسیون نزدیک به 20 تیم برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

"از جمله قوانین لیگ سال 88 می‌توان به پرداخت ورودیه به مبلغ 5 میلیون تومان همراه با تخفیف به برخی تیم‌ها و اجباری بودن مالکیت یا استیجاری بودن زمین اشاره کرد. همچنین سازمان لیگ تیراندازی باکمان رقابت‌های سال گذشته را با هدف توسعه این رشته در تمام کشور به صورت غیرمتمرکز برگزار کرد. "

وی افزود: ما هرسال تا پایان لیگ با برخی تیم‌ها برای دریافت ورودیه لیگ مشکل داشتیم و حتی در نیمه راه شاهد انصراف برخی تیم‌ها به دلیل مشکلات مالی یا عدم پرداخت هزینه ورودیه لیگ بودیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم با هدف تشویق باشگاه‌ها و توسعه حرفه‌ای این رشته تمامی باشگاه‌های حاضر در لیگ سال 89 را از پرداخت ورودیه لیگ معاف کنیم.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی باکمان ایران خاطرنشان کرد: هرچند هدف ما توسعه و مشارکت باشگاه‌ها در میزبانی این رقابت‌ها بود اما بسیاری از تیم‌ها در بحث برگزاری مسابقات مشکل داشتند به همین دلیل تصمیم گرفتیم همچون روال گذشته رقابت‌های لیگ را به شکل متمرکز در تهران برگزار کنیم.

وی ادامه داد: البته بخشی از این تغییر رویه به دلیل رضایت‌مندی تیم‌ها از میزبانی استان تهران و برگزاری مسابقات در سایت تخصصی آزادی بوده است. به طور قطع اگر استان یا تیمی بتواند هزینه میزبانی را پرداخت کند میزبانی مراحل مختلف لیگ به عهده باشگاه‌ها گذاشته می‌شود.

عنبرستانی با تاکید براینکه امیدواریم هیچ مشکلی در برگزاری این رقابت‌ها درسال 89 نداشته باشیم گفت: سال گذشته شاهد کمترین استقبال از بخش کامپوند زنان بودیم . تلاش کردیم تا بستر حضور بیشتر این تیم‌ها در لیگ سال جاری فراهم شود.