به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در این پارکینگ که دارای ظرفیت 1400 دستگاه خودرو است، یافتن مکانی برای پارک ماشین به حکم "طلایی نایاب" تبدیل شده است.

البته 2 پارکینگ دیگر در فاصله های دورتری از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز تعبیه شده اند که همین فاصله با ترمینال مشکلات دیگری را برای مسافران به وجود آورده است.

با توجه به طولانی بودن مسافت و کرایه های گران وسایل نقلیه عمومی، دسترسی به این فرودگاه بین المللی که امروز تقریبا عهده دار تمامی پروازهای بین المللی از تهران است، افراد را مجبور به استفاده از وسیله نقلیه شخصی می کند، در همین حال نبود فضای کافی در پارکینگ شماره یک که تا ظرفیت 1600 ماشین افزایش یافته و یا دسترسی پارکینگ های شماره 2 و 3 موجب نارضایتی مسافران شده است.

یکی از مسافران که مشخص نیست از شدت گرما صورتش سرخ شده یا شدت عصبانیت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با انتقاد شدید از وضعیت موجود، گفت: اوایل به دلیل تردد کم مسافران وضعیت پارکینگ‌ها بهتر بود اما با گسترش پروازها وضعیت بسیار دشواری به وجود آمده است.

این مسافر با اشاره به مراجعه زیاد خود به این فرودگاه، ادامه داد: من با وجود دو بچه با توجه به نبود جای پارک مجبور شدم ماشینم را با فاصله زیاد پارک کنم و این در حالی است که استفاده از پارکینگ‌های دورتر از فرودگاه هم حداقل نیم ساعت زمان لازم دارد.

یکی دیگر از مسافران فرودگاه با گلایه از نابسامانی‌های موجود در پارکینگ‌‍های این فرودگاه به خبرنگار مهر گفت: تقریبا همیشه ظرفیت پارکینگ اصلی تکمیل است و جالب اینکه پس از تحمل ساعت‌ها سفر در پروازهای خارجی و سختی تحویل بار در این فرودگاه و رد شدن از فیلتر گمرک، تازه باید در گرمای کویر قم برای رسیدن به پارکینگ شماره 3 با تمام اسباب و اثاثیه سوار اتوبوس‌های شلوغ شد.

مشکل محدود بودن فضای پارکینگ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را با مدیر کل این فرودگاه در میان گذاشتیم که وی با صحه گذاشتن بر مشکلات موجود برای مسافران از لحاظ پارکینگ، حق را به آنان داد و گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته ما با آن دست به گریبان بوده ایم، پارکینگ فرودگاه است.

رضا قدیمی در گفتگو با مهر تصریح کرد: در طراحی اولیه تنها جای پارک 1400 دستگاه ماشین برای فرودگاه پیش بینی شده بود که باید از همان زمان پیش بینی برای پارکینگ‌های دیگری انجام می شد تا امروز مردم و مسولان فرودگاه با این مشکل مواجه نشوند که متاسفانه این مهم انجام نشد.

وی با اشاره به افزایش مراجعه کنندگان به این فرودگاه در روزهای پایانی هفته، اظهار داشت: با وجود افزایش ظرفیت پارکینگ شماره یک از 1400 به 1600 دستگاه خودرو، در این روزها مردم مجبور بودند به پارکینگ شماره 2 با ظرفیت 870 دستگاه خودرو که در فاصله دورتری از فرودگاه قرار داشت بروند که با توجه به فاصله طولانی و نارضایتی کاربران، پارکینگ دیگری روبروی ترمینال با ظرفیت 1600 دستگاه خودرو تعبیه شد.

مدیر کل فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه در حال حاضر سرویسهای رایگان برای رساندن مسافران به پارکینگ‌های شماره 2 و 3 در حال فعالیت هستند در خصوص پارکینگ شماره 3 گفت: این پارکینگ دارای روشنایی مناسب، خط کشی، باجه و نگهبان شبانه روزی، تابلوی راهنما و سرویس بهداشتی است.وی از ساخت پل مکانیزه ای بین این پارکینگ و ترمینال خبر داد.

قدیمی در ادامه گفت: با وجود مشکلات فراوان اما اقدامات انجام شده وضعیت بهتری را برای این فرودگاه فراهم کرده است.

وی از برنامه ساخت یک پارکینگ طبقاتی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای جلب سرمایه گذار اجرای این پروژه مذاکراتی در حال انجام است که تا 15 روز آینده نتایج آن مشخص خواهد شد. در صورت قادر نبودن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در این پروژه ، پروژه ساخت این پارکینگ طبقاتی از طریق مناقصه واگذار خواهد شد.

این مقام مسئول ساخت این پارکینگ برای ساماندهی رفت و آمد مسافران به این فرودگاه را ضروری دانست و افزود: این پارکینگ به صورت طبقاتی با ظرفیت 4 هزار خودرو در محدوده گمرک فرودگاه امام ساخته خواهد شد.