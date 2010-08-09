جنگ افغانستان؛ نماد بی مسئولیتی و ناتوانی جنگ سالاران غربی

درحالی که آمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان معمولا گزارش می شود، در این بین به ندرت اطلاعاتی در خصوص کشته شدن غیرنظامیان منتشر می شود. با این وجود، کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز گذشته اعلام کرد که در 7 ماه نخست سال 2010 تلفات غیرنظامیان افغانی در مقایسه با سال 2009 ، 6 درصد رشد داشته است.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کشته شدن هزار و 325 نفر از ابتدای سال 2010 تاکنون خبر داد که در 68 درصد موارد طالبان مسئول بودند و در این میان نیروهای ناتو مسئول کشته شدن 23 درصد از آنان هستند.

در عین حال مسئولیت 9 درصد از این مرگ و میرها بدلیل پیچیده بودن و دشواری تحقیق در مورد آنها، نامعلوم عنوان شده است. از سوی دیگر نیروهای ناتو در این مدت عملیاتهای متعددی را در مناطق مختلف افغانستان از جمله ولایات جنوبی این کشور انجام داده اند که در جریان آنها صدها تن از غیرنظامیان نیز کشته شده اند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که وزارت کشور افغانستان اخیرا با انتشار آماری از رشد 29 درصدی شمار کشته شدگان و مجروحین شهروندان افغانی در ماه جولای در مقایشه با ماه قبل از آن خبر داده است.

"زماری بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب گفت: در این ماه 588 نفر دیگر از شهروندان افغان نیز در مناطق مختلف زخمی شدند و بدین ترتیب در ماه جولای شمار کشته شدگان و مجروحین افغان به 858 نفر رسید که این میزان در مقایسه با ماه ژوئن 29 درصد رشد را نشان می دهد.

در حقیقت افزایش آمار تلفات غیرنظامیان افغانی در پی افشاگری ویکی لیکز درباره کشتار غیر نظامیان در جلال آباد توسط نیروهای آمریکایی در سال 2007 و استفاده از بمب های چند تنی برای بمباران مکان هایی که احتمال حضور نیروهای طالبان و القاعده در آن می رفت، بار دیگر موید ناکامی و ناتوانی غرب در این کشور جنگ زده است.

هرچند به نظر می رسد که ویکی لیکز حقایق تلخی را درباره جنگ افغانستان برای بسیاری از مردم ایالات متحده فاش کرد و باعث تغییر ذهنیت بسیاری از مردم شد، یک نظرسنجی جدید توسط مرکز تحقیقات "پیو" نشان داد که 47 درصد از مردم ایالات متحده معتقدند این نشت اطلاعاتی به منافع ملی آمریکا آسیب زد، درحالی که 42 درصد از آمریکایی ها افشای اطلاعات محرمانه ارتش را اقدامی درست می دانند.

آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ و روزنامه یو اس ای تودی نشان داد که در پی افشاگری ویکی لیکز میزان حمایت آمریکایی ها از جنگ افغانستان 5 درصد کاهش یافته است و هم اکنون 43 درصد از مردم ایالات متحده بر این باورند که این جنگ "اشتباه" بوده است.

همچنین بزرگترین نشت اطلاعاتی ارتش ایالات متحده علاوه بر کاهش 5 درصدی میزان حمایت آمریکایی ها از جنگ افغانستان موجب بروز تنش میان ایالات متحده و متحدان این کشور بویژه کابل و اسلام آباد شد.