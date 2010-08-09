استیصال جنگی آمریکا علت واقعه "ویکی لیکز" است

دکتر "آستین لانگ" در این مصاحبه یکی از دلایل نشت اطلاعات ارتش آمریکا در مورد جنگ افغانستان را پیشرفتهای انجام شده در بخش فناوری اعلام کرد و گفت: شما اکنون می توانید به راحتی حجم وسیعی از اطلاعات را بر روی یک سی دی ذخیره کنید ودیگر نیازی نیست که اقدام به "کپی برداری با دست" همانند ماجرای "دان الزبرگ"* از پرونده های پنتاگون بکنید. هزاران نفر به اطلاعات ارتش آمریکا دسترسی دارند در نتیجه نشت اطلاعات به راحتی می تواند اتفاق بیافتد.

استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا در مورد اینکه "آیا واقعه ویکی لیکز یک بازی سیاسی بوده و یا آنکه واقعا نشت اطلاعات رخ داده است؟" گفت : گمان می کنم که این واقعه نشت اطلاعات بوده باشد و نه یکی بازی سیاسی. زیرا زمانی که هدف انجام بازی سیاسی باشد مقدار کمی اطلاعات درباره یک موضوع مشخص منتشر می شود درست مانند واقعه ای که یک ماه پیش در مورد "کارل آیکنبری" سفیر آمریکا در کابل رخ داد، اما در واقعه ویکی لیکز شما شاهد هستید که حجم انبوهی از اطلاعات در مورد موضوعات مختلف منتشر شده است.

لانگ که از کارشناسان موسسه تحقیقاتی "رند" نیز بوده و به عنوان کارشناس مسائل ایران، عراق و افغانستان در این موسسه فعالیت می کند در ادامه گفت : نشت اطلاعات ارتش آمریکا به دلیل استیصالی بوده که برخی از فرماندهان حاضر در جنگ دچار آن شده اند.

مشاور نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان در مورد تاثیرات نشت اطلاعات بر جنگ افغانستان نیز گفت: تاثیر منفی این حادثه در دراز مدت اندک خواهد بود اما خوب این نکته به روشنی واضح است که حادثه ویکی لیکز تاثیرات منفی زیادی در برداشت از جنگ در میان مردم آمریکا خواهد داشت. در مقیاس جنگ نیز از آنجا که در این اطلاعات افشا شده نام افغانهایی که با نیروهای ائتلاف همکاری می کنند منتشر شده، این امر می تواند برای آنها مشکلات زیادی را تولید کند.

دکتر " آستین لانگ" مشاور نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان

استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس موسسه رند در پاسخ به این پرسش که "چگونه ممکن است در کشوری همانند آمریکا با آن همه سرویس های امنیتی حادثه ای چون ویکی لیکز رخ بدهد؟" گفت: نشت اطلاعات دو مسئله را در مورد اطلاعات در قرن 21 به تصویر کشید. اول آنکه، تنش کلاسیک میان تبادل اطلاعات و نیاز به طبقه بندی اطلاعات هنوز حل نشده است.

برای مثال، اگر شما شرایطی را فراهم کنید که دسترسی به اطلاعات آسانتر شود آنگاه حادثه ای همچون ویکی لیکز رخ می دهد و اگر شما دسترسی به اطلاعات را مشکل کنید آنگاه ممکن است تحلیلگران برداشت صحیحی از اوضاع کشور نداشته باشند و در نتیجه اگر واقعه ای همچون حمله ژاپن به جزیره "پرهاربر" در جنگ جهانی دوم رخ بدهد مردم از این امر شگفت زده می شوند. بنابراین می توان گفت یافتن راهی میانه در دسترس بودن اطلاعات و طبقه بندی آن بسیار مشکل است.

دوم آنکه، رایانه ها و فناوری اطلاعات بر شدت این تنش ( تنش میان در دسترس بودن اطلاعات و طبقه بندی کردن آن ) می افزایند. رایانه ها و فناروی روز موجب می شوند که ما به راحتی به اسناد طبقه بندی شده دسترسی پیدا کنیم ودر نتیجه نشت اطلاعات به راحتی رخ می دهد و نتیجه آنکه حادثه ای همچون ویکی لیکز همگی به وسیله یک نفر و توسط یک سی دی انجام می شود.

مشاور نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان در پایان گفت: بهترین راه برای حل معضل افغانستان تمرکز زدایی قدرت با هدف قدرتمندتر کردن مناطق مختلف است؛ مثلا در حال حاضر رئیس جمهور این کشور هم مقامات محلی و هم فرمانداران ایالتی را انتخاب می کند که این خود مشکل ساز است، اما در صورت تحقق این امر ( تمرکز زدایی قدرت ) مطمئنا تعدادی از شبه نظامیان در پی آشتی با دولت خواهند بود که در صورت تحقق این امر حکومت افغانستان قدرت کافی برای حل سایر مشکلات خود را خواهد داشت.

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* دان الزبرگ : از کارشناسان اسبق ارتش آمریکا بود که در سال 1971 اسناد محرمانه پنتاگون در مورد جنگ ویتنام را در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار داده بود. الزبرگ بعدها در موسسه رند مشغول به کار شد.