در گفتگو با مهر عنوان شد: سرنوشت نامعلوم مصوبه شورای انقلاب فرهنگی/ پارک پزشکی اسیر مشکلات اداری

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اساسنامه نخستین پارک فناوری علوم پزشکی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده اما هنوز مکان مورد نظر برای احداث پارک تحویل داده نشده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: مکانی که برای ایجاد پارک فناوری علوم پزشکی درنظر گرفته شده بود مالکانی دارد که متعلق به بخشهای دولتی هستند که باید این موضوع را در شورای عالی اداری حل کرد و فعلاً راه اندازی پارک به این مانع برخورد کرده است.

به گزارش مهر، طرح اولیه راه اندازی نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی به سال 86 باز می گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای مراکز رشد متعددی در حوزه علوم پزشکی از جمله علوم دارویی و تجهیزات پزشکی است که لزوم کنار هم قرار گرفتن آنها ایده اولیه تشکیل یک پارک فناوری را مطرح کرد.

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم در گفتگو با مهر در تاریخ آذر ماه سال 86 درباره طرح احداث نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی یادآور شده بود: ایجاد این پارک زیست فناوری زیرساخت مهمی است که باعث می‌شود این چرخه ایده تا محصول با سرعت بیشتری پیگیری شود و وزارت بهداشت بتواند محققان را بیشتر درگیر تحقیقات معطوف به نتیجه و معطوف به محصول کند.

وی تأکید کرده بود: اصول احداث پارک مورد موافقت رئیس جمهور واقع شده و دستور مساعد به این منظور داده شده است و ما به دنبال این هستیم که فضای فیزیکی آن را تملک کنیم و در پی آن پارک را راه اندازی کنیم.

لنکرانی در سال 88 دوباره تاکید کرد که نخستین پارک زیست فناوری علوم پزشکی کشور با نام "بوعلی سینا" راه اندازی می شود و به زودی شرکتهایی در این پارک مستقر خواهند شد.

با این وجود با استقرار دولت دهم، هنوز این پارک فناوری ایجاد نشده است و دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم نیز در بهمن ماه سال 88 با اعلام خبر ایجاد اولین پارک فناوری پزشکی کشور این امیدواری را ایجاد کرد که تولید دارو و واکسن در پارک فناوری صورت می گیرد.

دستجردی با تاکید بر اینکه زمینه های ایجاد این پارک فراهم شده است، اضافه کرد: خوشبختانه ایجاد این پارک فناوری هم در برنامه چهارم توسعه و هم در برنامه پنجم توسعه دیده شده است که امیدواریم با توجه به فراهم بودن زمینه و بسترهای لازم بتوانیم مصوبه ایجاد آن را اخذ و در جهت ایجاد این پارک اقدام کنیم.

با این حال با گذشت سه سال از طرح اولیه ایجاد پارک فناوری علوم پزشکی هنوز راه اندازی آن در گیر و دار مسائل اداری و تملک مکان لازم برای آن باقیمانده است.