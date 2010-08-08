دکو به تیم فوتبال فلومیننسه پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، دکو 32 ساله با انعقاد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال فلومیننسه پیوسته است. جو کول و میشاییل بالاک پیش از این از تیم فوتبال چلسی جدا شده اند.

"آلسیدس آنتونس"، نایب رئیس باشگاه فلومینسسه، روز شنبه پیوستن دکو به این تیم را تایید کرد. دکو فوتبال خود را با باشگاه برزیلی کورینتیانس آغاز کرد و سپس در سال 1997 به بنفیکا پیوست.

دکو در تابستان 2008 از بارسلونا به چلسی نقل مکان کرد و همراه با این تیم موفق به فتح رقابت های لیگ برتر و دو جام حذفی فوتبال انگلستان شد.