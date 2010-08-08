اولین اخبار از دوسالانه کتاب دفاع مقدس/ تشکیل گروههای موازی داوری

محمدرضا سنگری دبیر علمی سیزدهمین دوره این جایزه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دوسالانه شدن آن به سبب منتفی شدنش در سال گذشته که آن هم نشات گرفته از برگزاری جایزه ربع قرن کتاب دفاع مقدس بود، خبر داد و گفت: امسال همه آثار حوزه‌های مختلف جایزه که در سال‌های 87 و 88 منتشر شده‌اند، ارزیابی می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر هم کار جمع‌آوری و ارسال این آثار تقریباً تمام شده و حتی مرحله تفکیک آنها در 15 شاخه به پایان رسیده و البته ما به جهت تاخیرهای معمول در ارسال پستی، همچنان و البته حداکثر تا 5 روز دیگر به پذیرش آثار ادامه می‌دهیم.

سنگری تعداد آثار ارسالی به این دوره از جایزه با تا این زمان 730 عنوان کتاب برشمرد و گفت: از نظر تعداد کتاب‌ها بعضی از حوزه‌ها کمتر و بعضی غنی‌ترند و البته امسال باید حوزه "خاطره" را بخش شاخص جشنواره نامید و حجم این دسته از آثار حتی از شعر هم جلو زده است.

دبیر علمی جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس درباره ویژگی‌های کلی آثار گرد‌آوری شده تاکنون، اضافه کرد: در مجموع باید اذعان کرد که فضای ادبیات دفاع مقدس تقریباً از شکل سنتی خودش خارج شده و الان ژانرهای ادبی دیگری در حال چهره شدن هستند. حوزه زندگینامه داستانی آرام آرام بر شعر غلبه کرده و اتفاقات خلاقانه‌ای هم در حوزه‌هایی مانند وصیتنامه‌، نامه، یادداشت‌ روزانه و ادبیات کودک و نوجوان در حال رخ دادن است.

وی همچنین از احتمال استفاده از گروه‌های موازی در برخی آثار که دارای تعدد بسیار هستند، خبر داد و گفت: در شاخه‌هایی که خواندن آن وقت زیادی می‌طلبد و داوری آنها دشوار است، از گروه‌های موازی داوری در مرحله اول استفاده می‌شود.

سنگری از آغاز کار داوری جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس از هفته آینده خبر داد و زمان برگزاری آن را هفته کتاب (آبان ماه) امسال عنوان کرد.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای اجتناب از نگاه جناحی به برخی آثار هم گفت: ما همه آثار این حوزه را گردآوری می‌کنیم و قائل به هیچگونه محدودیتی در این زمینه نیستیم. در داوری هم نظارت خواهم کرد و اگر اثر یا آثاری از داوران به مراحل بعدی برسد، آن داوران را از ارزیابی آثار حذف خواهم کرد.

دبیر علمی جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس افزود: در عین حال این جایزه هم نمی‌تواند به دور از حاشیه باشد و ما هر نوع انتخابی به خصوص در حوزه داستان انجام دهیم، ممکن است حرف و حدیث پیش بیاید.