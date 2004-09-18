بانك ملي و بيمه البرز از قهرمانان المپيك تقدير مي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سيد غلامرضا كاظمي دينان افزود: برگزاري اين مراسم و اهداي جوايز به آنان تحفه ناچيزي برا ي تقدير و تشكر از همت و تلاش اين ورزشكاران دلاور در سربلند و سرافراز كردن ايران اسلامي محسوب مي‌شود.

رييس اداره روابط عمومي بانك ملي ايران با تقدي ر و سپاس از قهرمان نامي، آرش ميراسماعيلي، گفت: حركت اين پهلوان به مثابه در يافت مدال طلا بوده و بانك ملي ايران و بيمه البرز مراتب قدرداني را از وي به عمل خواهند آورد.

وي افزود: بانك ملي ايران براي نفرات اول 100 ميليون ريا ل، نفرات دوم 70 ميليون ريال، نفرات سوم 50 ميليون ريال و براي نفرات چهارم و پنجم و مربيان قرمانان نيز جوايز ارزنده‌اي اهدا خواهد كرد.

مدير روابط عم ومي شركت بيمه البرز نيز با قدرداني از تلاش اين قهرمانان در به اهتزاز در آو ردن نام و پرچم جمهوري اسلامي ايران در المپيك آتن گفت: از آنجا كه بيمه البر ز و بانك ملي ايران در راستاي حمايت و تقدير از قهرمانان نام‌آور ايراني هداي ايي را در نظر گرفته بودند، با توافق دو سازمان قرار شد يكجا و طي مراسم مشتر كي از قهرمانان و مربيان آنان، قدرداني به عمل آيد.

عباسعلي كاوه افزود: بيم ه البرز علاوه بر ارايه پوششهاي بيمه‌اي به اين مدال آوران و مربيان، به نفرا ت اول تا پنجم و مربيان آنان جوايزي به رسم يادبود اهدا خواهد كرد.

وي جواي ز اهدايي بيمه البرز را يك دستگاه خودروي پژو براي مدال‌آوران طلا، يك دستگاه خودروي پرايد براي مدال آوران نقره و برنز و مبالغ ريالي براي نفرات چهارم و پنجم ذكر كرد.

در مراسم تقدير از قهرمانان، قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان تربيت بدني، رييس كميته ملي المپيك، روساي فدراسيونهاي ورزشي، مربيان و ورزشكاران، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، برخي مشتريان بانك ملي ايران و بيمه البرز و مديران دو سازمان حضور خواهند داشت.

اين مراسم روز چهارشنبه، اول مهرماه جاري در محل زورخانه بانك ملي ايران برگزار مي‌شود.

بانك ملي ايران قبل از اين به منظور بزرگداشت افتخارآفريني قهرمانان ايراني در المپيك نام دو شيعه در تهران و اردبيل را به نام رضا زاده و يك شعبه در بم را به نام ساعي نامگذاري كرده است. رئيس روابط عمومي بانك ملي ايران گفت: مراسم ويژه‌اي براي تقدير از قرمانان المپيك 2004 آتن با مشاركت بانك ملي ايران و بيمه البرز برگزار مي‌شود.



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