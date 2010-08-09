تهرانیها روزانه هفت هزار و 500 تن زباله تولید می کنند

سید محمد فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تولید زباله در شهر تهران بستگی به روز و شرایط زمانی دارد اظهار داشت: در تابستان و یا فصلهایی که میوه های حجیم و آبدار بیشتر است حجم زباله های تر بیشتر می شود.

وی اظهار داشت: حدود 30 تا 35 درصد زباله های خانگی خشک است و مابقی که 65 درصد است تر است که این زباله های تر در مجتمعها و ساختمانهای اداری بیشتر است.

وی با اشاره به جانمایی مخزنهای زباله در شهر تهران که اینک به یک فرهنگ در شهر تبدیل شده اضافه کرد: حدود چهار سال پیش فرهنگی را در شهر تهران تحت عنوان مخزن رواج دادیم و در ابتدا به مردم آموزش داده شد که کنار خانه شان کیسه زباله خود را بگذارند اما با ورود این مخازن به شهر تهران این موضوع باعث تغییر فرهنگ مردم شد.

فیاض در ادامه اظهار داشت: در ابتدا مردم پدیده مخزن را نپذیرفتند اما کم کم مخازن به عنوان یک المان شهری و عاملی که بهبود دهنده وضعیت محیط زیست است مورد پذیرش عموم قرار گرفت. استفاده از این مخازن در زباله های تر موفقیت آمیز بود اما در زباله های خشک چندان موفقیتی بدست نیامد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تاکید کرد: آموزش به شهروندان باعث شد مردم در خانه زباله تر و خشک را جدا کنند و با دسترسی به این مخازن زباله خشک خود را در مخزنها بیندازند یا در کنار مخازن بگذارند.

وی اضافه کرد: هم اکنون میزان افزایش زباله خشک در مبداء حدود 10 درصد است، یعنی ورود یک سوم زباله خشک ما که وارد زباله تر می شود از بین می رود و قابل بازیافت نیست.

فیاض اضافه کرد: به دلیل همکاری خوب شهروندان پایتخت به دنبال این هستیم که در گام بعدی کنار مخازن زباله تر مخازن زباله خشک هم بگذاریم.