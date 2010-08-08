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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

AFC اعلام کرد:

حضور مستقیم تایلند در فوتسال باشگاه‌های آسیا/ جدال ایران و قطر برای میزبانی

حضور مستقیم تایلند در فوتسال باشگاه‌های آسیا/ جدال ایران و قطر برای میزبانی

کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا با ورود مستقیم باشگاه تایلندی به مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در سال 2011 موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، از آنجا که قرار است دومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سال 2011 در یکی از دو کشور ایران یا قطر برگزار شود، بنابراین یکی از این دو تیم که در مقام اول و دوم قرار گرفتند، بطور خودکار در این رقابت‌ها حاضر خواهند بود. 

بنابر مقررات بازی‌های قهرمانی باشگاه‌های فوتسال آسیا نمایندگان کشورهای اول تا سوم بدون حضور در پیکارهای انتخابی به مرحله نهایی می رسند. باشگاه‌های ایران، قطر و ژاپن در دور پیش این رقابت‌ها که در اصفهان برگزار شد، سه رده اصلی مسابقات را بدست آوردند.
 
همچنین تیم‌های پنجم تا هفتم نیز توانستند در این جلسه جواز حضور مستقیم بگیرند و تنها تیم هشتم در بازی پلی‌آف بین دو تیم آخر که بین عراق و اندونزی است انتخاب خواهد شد. برای کم کردن مشکل تیم‌های حاضر، بازی دو تیم عراقی و اندونزیایی در کشور میزبان رقابت‌های قهرمانی فوتسال باشگاه‌های آسیا برگزار می شود.
 
ایران یا قطر میزبان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در هفته سوم ماه ژوئن2011 خواهند بود. در پیکارهای نهایی هشت تیم در دو گروه تقسیم می شوند و دو تیم برتر از هر گروه به نیمه نهایی می رسند.
 
قرعه کشی این مسابقات در هفته اول مارس 2011 برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1129874

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