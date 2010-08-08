استان گلستان روزنامه محلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله نوروزی فرد صبح یکشنبه در نشسست رفع مشکل مسکن خبرنگاران افزود: در صورتی که خبرنگاران در قالب تعاونی برای مسکن اقدام کنند، به طور حتم به نتیجه خواهند رسید.

وی تعاون را دستگاهی فرابخشی بیان کرد و اظهار داشت: تعاون می تواند در تمام حوزه ها فعالیت داشته باشد تا نیاز همه افراد را برآورده سازد.

معاون اداره کل تعاون استان گلستان، تشکیل تعاونی را بهترین روش برای دستیابی به اهداف گروهی دانست.

وی افزود: با تشکیل تعاونی هر فرد می تواند در کنار دیگران برای رسیدن به یک هدف مساوی و با سهمی برابر، تلاش کند.

وی ادامه داد: تشکیل شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران نیز منطبق با ضوابط اداره کل ارشاد است و فقط مطابق با قانون تعاون برآن نظارت می شود.



به گفته وی، برای تعاونی مسکن خبرنگاران نیز تسهیلاتی مطابق قانون تعاونی اعطا می شود تا خواسته های خبرنگاران تامین شود.

معاون پژوهش آموزش و کارآفرینی اداره کل تعاون گلستان افزود: در حال حاضر برای اعطای تسهیلات به مسکن خبرنگاران در قالب تعاونی، جلساتی با ادارات کل تعاون، ارشاد اسلامی و سازمان مسکن و شهرسازی برگزار شده تا رشته های مختلف هنری و مطبوعاتی بتوانند از تسهیلات تعاونی بهره مند شوند.

نوروزی فرد افزود: برای تحقق اهداف تعاونی 16 هزار عضو صنایع دستی استان در قالب تعاونی توانستند از مزایا و تسهیلات بخش تعاون در صنایع دستی بهره مند شوند.