به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی شنبه شب در مراسم روز خبرنگار در همایش پیام رسانان رسانه که در فرهنگسرای شهید آوینی بندرعباس برگزاری شد، عنوان کرد: برای حل مشکل امکانات خبرنگاران و مطبوعات از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان می خواهم تا هرچه زودتر فرهنگسرای رسانه را در بندرعباس راه‌اندازی کند تا خبرنگاران در یک فضای مطلوب و منظم به کار اطلاع رسانی بپردازند.

وی افزود: مطبوعات هرمزگان از لحاظ کمی گسترش نسبتا خوبی پیدا کرده اند اما برای پیشرفت کیفی کار مطبوعات در هرمزگان نیاز به کار آموزشی است که باید برای برطرف کردن این نقیصه کلاس های آموزش خبرنگاری را در استان هرمزگان برگزار کنیم.

استاندار هرمزگان بیان کرد: برای حل مشکلات مالی خبرنگاران به خانه مطبوعات هرمزگان پیشنهاد می کنم تا صندوقی را راه‌اندازی کنند که خبر‌نگاران بتوانند از این صندوق وام کم‌بهره بگیرند.

هاشمی تختی ادامه داد: مسکن خبرنگاران یکی دیگر از مشکلات تلاشگران عرصه خبر در هرمزگان است که استانداری هرمزگان با هماهنگی با سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان در نظر دارد تا خانه‌هایی با کیفیت بالا برای خبر‌نگاران بسازد.

وی اظهار داشت: استانداری هرمزگان از نقد منصفانه استقبال می کند و خبرنگاران باید واقعیتهارا منعکس کنند و نباید نگران ایجاد مشکل برای خود باشند.

استاندار هرمزگان گفت: خبرنگاران مجاهدان راه آزادی هستند و خبرنگاران باید ضمن گفتن مشکلات راه‌حل‌های مناسبی هم برای حل مشکلات ارائه دهند تا مشکلات جامعه حل شود.