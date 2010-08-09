علیرضا کتیرایی بعد از کسب عنوان قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم و بسیار آماده بودیم و اگر چند اشتباه فردی نبود می توانستم در تمامی اوزان به عنوان قهرمانی و مدال طلا کسب کنیم. دو کاراته‌کای ما که مدال نقره گرفتند از رقبای خود پیش بودند و با همین اشتباهات مدال طلا را از دست دادند.

وی ادامه داد: خیلی ها تنها به دلیل مشکلات شخصی با بنده نمی خواستند این تیم نتیجه نگیرد، ولی ما سخت تمرین کرده بودیم و من به تیم خود اطمنیان داشتم و خوشحالم که هم جواب اعتماد فدراسیون را دادم و هم بعد از رقابتهای جهانی مراکش یکبار ثابت کردم آن نتایج اتفاقی نبوده است.

سرمربی تیم جوانان در مورد قهرمانی تیم ایران گفت: رقابتهای این دوره یک ویژگی خاص داشت و آن هم حضور موفق بانوان بود، تیم خوب بانوان زحمات پسران را تکمیل کرد و این دو مکمل هم شدند تا کاراته ایران حقانیت خود را با کسب عنوان قهرمانی که به حق شایسته‌ترین تیم برای آن بود را به خوبی ثابت کند.

قهرمان پیشین آسیا در مورد داوری ها هم گفت: قضاوت های خوبی شاهد بودیم و به تکنیک های که امتیاز داشت، امتیاز تعلق می گرفت، ناداوری شاهد نبودیم و نفراتی که از تیم ما باختند به اشتباهات خود باختند و داوری تاثیری در آن نداشت.

کتیرایی در پایان در مورد برنامه های خود برای مسابقات جهانی سال آینده گفت: اگر این وظیفه دوباره به واگذار شود، برنامه های خاصی برای رسیدن به موفقیت در سطح جهانی خواهم داشت، ملی پوشان باید مسابقات آسیایی را فراموش کنند. این مدالها هیچ امتیازی برای آنها ندارد و اردوها منظم و مستمر پیگیری خواهیم کرد.

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