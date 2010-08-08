به گزارش خبرگزاری مهر، "مسئولیت فیلسوف"، اثری شاخص و درخشان از جیانی واتیمو است که با زبانی دشوار و در عین حال به طور باور نکردنی روشن، بی‏آنکه بیش از حد مفهومی باشد، با مخاطبان معمولی فلسفه مواجه می‏شود.

واتیمو، در طول دوره کاری خود، هویتهای گوناگونی را پذیرفت. به همین دلیل است که به نظر می‏رسد زندگی واتیمو سرشار از تضادهاست. وی از یک سو از دین دفاع می‏کند و از سوی دیگر آن را به پرسش می‏کشید یا گاه حاکمیت را نقد می‏کند و گاه با حاکمان همکاری می‏کند.

با وجود این تنوعی که در زندگی و اندیشه واتیمو وجود دارد، آنچه می‏تواند در زندگی وی مورد ملاحظه قرار گیرد، "مسئولیت فیلسوف" است. بنابراین در جهانی که خواستار نتایج قابل سنجش است، فیلسوف به مفسر و مترجمی حیاتی در مواجهه با پیچیدگیهای بی‏پایان زندگی تبدیل می‏شود.

واتیمو علاوه بر آنکه نظریات خود را درباره نقش فیلسوف ترسیم می‏کند، با سؤالاتی در باب علوم، دین، منطق، ادبیات و حقیقت مواجه می‏شود، و شورمندانه از قدرت هرمنوتیک برای درگیر شدن با مسایل بغرنج و پیچیده زندگی دفاع می‏کند.

وی از چشم‏اندازی روشن از فلسفه سخن می‏گوید که همچون چیزی جدا از علوم و نیز علوم‏انسانی است، اما همچنان ارتباط خود را با این علوم حفظ می‏کند. وی در واقع مفهوم حقیقت را به نحوی تفسیر می‏کند که در نهایت مبتنی بر "مشارکت از طریق گفتگو" است.

جیانی واتیمو، استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه تورین ایتالیا و عضو پارلمان اروپا است. برخی دیگر از آثار وی از این قرارند: "پایان مدرنیته: نیهیلیسم و هرمنوتیک در فرهنگ پست‏مدرن" (1991)، "جامعه شفاف" (1992)، "رخداد تفاوت: فلسفه پس از نیچه و هایدگر" (1993) ، "فراتر از تفسیر: معنای هرمنوتیک برای فلسفه" (1997)، وایراستاری کتاب "دین" نوشته ژاک دریدا (1998)، "باور" (1999)، "نیچه: فلسفه به مثابه نقادی فرهنگی" (2002)، "پس از مسیحیت" (2002)، "نیهیلیسم و رهایی: اخلاق، سیاست و حقوق" (2004)، "آینده دین" همراه با ریچارد رورتی (2005)، "گفتگو با نیچه" (2008)، "موضع هنر در قبال حقیقت" (2008) و "مسیحیت، حقیقت و ایمان ضعیف" (2009).