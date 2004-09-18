حامد كرزاي با تشكيل دولت ائتلافي مخالفت كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شينهوا ، حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان امروز با اعلام دستور كار خود براي مبارزات انتخاباتي در ميان چهارصد تن از خبرنگاران و مردم اين كشور گفت : دولت آينده من به جاي اينكه ائتلافي از گروهها باشد ملي خواهد بود . دولت من نه تنها نماينده گروهها و احزاب سياسي خواهد بود بلكه نماينده همه قبايل افغان خواهد بود .



وي افزود : اگر وي به عنوان رئيس جمهور افغانستان انتخاب شود همه قبائل و طوايف در دولت آينده وي حضور خواهند داشت .



كرزاي همچنين تاكيد كرد كه هركسي سياستس را بپذيرد مي تواند در اين رقابت به وي بپيوندد .



كرزاي كه شب پنج شنبه از يك حمله موشكي جان سالم بدر برد گفت : هيچ صلح پايداري وجود نخواهد داشت مگر اينكه فرماندهان محلي و افراد غير مسئول خلع سلاح شوند .



وي همچنين قول داد كه در صورت پيروزي در انتخابات تمام تلاش خود را بكار خواهد برد كه تا پنج سال آينده در آمد سرانه هر افغاني از دويست دلار به پانصد دلار برسد .



رئيس دولت انتقالي افغانستان با اشاره به عملكرد دوساله خود گفت : تصويب قانون اساسي و شروع روند بازسازي و حركت به سوي برگزاري انتخابات از اقدامات برجسته وي بسوي بازسازي ملي افغانستان است .



وي در باره ويژگي هاي اعضاي دولت آينده اش خاطر نشان كرد كه اعضاي دولت آينده اش تركيبي از افراد امين ، ميهن پرست ، تحصيلكرده و متخصص خواهد بود .



كرزاي چهل و پنج ساله قول داد كه منابع طبيعي اين كشور را در جهت بهبود استاندارد زندگي مردمش بكار گيرد .