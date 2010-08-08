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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

تدوین کتابی درسی درباره شعر مقاومت عرب / عاشق ناشی تجدید چاپ شد

تدوین کتابی درسی درباره شعر مقاومت عرب / عاشق ناشی تجدید چاپ شد

موسی بیدج کتاب "شعر مقاومت عرب از آغاز تا امروز" را برای تدریس در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها به چاپ سپرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیدج این کتاب را برای تدریس در مقطع فوق‌لیسانس گرایش مقاومت رشته زبان و ادبیات فارسی نوشته است.

این اثر دوره‌های مختلف شعر مقاومت را در ادبیات عرب و تعاریف و کارویژه‌های آن را بررسی کرده است.

در این اثر که به سفارش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نوشته شده، شعر مقاومت عرب از دوره‌ جاهلی تا کنون بررسی شده است.

بنیاد مذکور به تازگی این کتاب را به زیر چاپ برده و طی روزهای آتی منتشر می‌شود.

خبر دیگر از موسی بیدج اینکه کتاب "عاشق ناشی" او به چاپ دوم رسیده است.

این کتاب که حکایت‌های یک مترجم کهنه‌کار است سال 84 و توسط انتشارات خورشید باران به چاپ رسید و اخیراً نسخه‌های چاپ دوم آن به زیر دستگاه چاپ رفته است. "عاشق ناشی" دومین مجموعه داستان بیدج (بعد از آسمان زعفرانی) و شامل 12 داستان کوتاه است.

کد مطلب 1129903

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