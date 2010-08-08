طرح آمریکا برای ائتلاف علاوی و مالکی منتفی شد/ واشنگتن درپی مصالح خود است

به گزارش خبرگزاری مهر "طارق الهاشمی" در گفتگو با الحیات مدعی شد که "نوری المالکی" جزئی از بحران تشکیل دولت است و از هم پیمانان و مخالفان وی تقاضا کرد نامزدی بهتر از وی برای پست نخست وزیر بیابند.

رهبر جنبش تجدید که تحت لوای العراقیه در انتخابات پارلمانی شرکت کرد در ادامه افزود: سران العراقیه با تکبه بر حق ما در قانون اساسی پیشنهاد چند باره هیئت های آمریکایی در زمینه همپیمانی با ائتلاف دولت قانون و ارائه پست نخست وزیر به آنها را رد کردند.

الهاشمی افزود: آمریکا مصالح خاص و دیدگاه خود را در تحقق این منافع در عراق دنبال می کند و اینجاست که این مصالح با دیدگاه ما در زمینه مصالح ملی عراقی متفاوت و یا هماهنگ می شود.

این عضو مطرح العراقیه که معاونت ریاست جمهوری عراق را نیز در اختیار دارد در ادامه تاکید کرد: پیشنهادهای آمریکا حتی اگر مفید باشد برای ما تا زمانی که با مصالح عراق مطابقت نداشته باشد، الزامی نیست.

الهاشمی در ادامه با اشاره به مذاکرات العراقیه با دیگر جریان های سیاسی در عراق افزود: این مذاکرات از زمان اعلام نتایج انتخابات تا کنون به اهداف خود نرسیده است و بر این اساس العراقیه در روزهای تقویم سیاسی جدیدی را در دستور کار قرار می دهد که در آن گام های بعدی تعریف می شود.

وی درباره پیشنهاداتی که در زمینه تشکیل دولت موقت یا دولت انتقالی در عراق (تا زمان تشکیل دولت جدید) شنیده می شود، اظهار داشت: امیدوارم به این تصمیمات مشکل مجبور نشویم، اما در عین احتمال وقوع آن وجود دارد.