پرسش در مورد چیستی فلسفه ماهیتی فلسفی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "پرسش از فیلسوفان"، الکساندر جورج استاد فلسفه کالج امهرست معتقد است که تعریف فیلسوف به نوعی با تعریف فلسفه عجین است. به عبارت دیگر برای تعریف فیلسوف ابتدا باید فلسفه را تعریف کرد.

فیلسوف کسی است که کار فلسفی می‌کند. حال این سؤال مطرح است که فلسفه چیست. پرسش در مورد چیستی فلسفه خود نیز یک پرسش فلسفی است و از منظر فلسفی می‌توان بدان پاسخ گفت.

بسیاری از مباحثات اساسی و مهم در تاریخ فلسفه مربوط به این موضوع است که چگونه می‌توان در فلسفه گامی به جلو گذاشت و پیش رفت. همچنین مباحثاتی جدی در مورد قواعد بازی در فلسفه در تاریخ فلسفه صورت گرفته است.

شیوه و روش فلسفی نیز از جمله مباحثات و مسائل اصلی در تاریخ فلسفه به شمار می‌روند که فیلسوفان در مورد آنها به بحث و گفتگوی فلسفی پرداخته‌اند.

به نظر بنده یک تعریف مناسب از فلسفه باید دربردارنده اهداف و ماهیت فلسفه باشد. فلسفه شیوه و متد تفکر و خود تفکر است و با هرزه‌نگاری نسبتی ندارد.

فلسفه مانند ریاضیات و یا علوم نیست. از سوی دیگر فلسفه صرفاً "عقل سلیم" نیز نیست. فلسفه با چیستی نسبت دارد و حال آنکه دانشمند علم به واکنشها و بررسی علل و معلولها توجه دارد و در مورد چیستی پدیده‌ها جستجو نمی‌کند.