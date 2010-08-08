افزایش 20 درصدی بازرسی از کارگاه های خراسان شمالی

قهرمان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این امر در راستای اجرای نظارت بر کارگاه های مشمول قانون کار توسط این اداره کل صورت گرفت.

وی تصریح کرد: طی این بازرسیها هزار و385 ابلاغیه رفع نقص صادر و چهار کارفرما که پس از گذشت مدت تعیین شده قانونی نواقص مورد نظر را رفع نکرده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.



وی افزود: طبق ماده 203 قانون کار، وزارت کار وامور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند که با توجه به تعامل بسیار خوب مراجع قضایی استان و این اداره کل تاکنون توانسته ایم محیطی امن برای انجام کار و ارائه خدمات در جامعه کار و تولید ایجاد کنیم.



وی همچنین در گزارش فعالیتهای چهار ماهه اداره کل کار از برگزاری 152 دوره آموزشی مختلف خبر داد وگفت: برای بالابردن سطح ارتقای آگاهی کارگران وکارفرمایان درجهت برقراری روابط سالم کاری و افزایش سطح توانمندی نیروی کار، این مقدار کلاس آموزشی را برگزار کرده است.



قهرمان طاهری افزود: درهمین رابطه 76 دوره آموزشی درحفاظت فنی، ایمنی وبهداشت کار باهدف کاهش حوادث ناشی از کار و بالابردن ضریب ایمنی کارگران و توجه به اصل پیشگیری نه درمان با 45 دوره دربخش ایمنی عمومی، ایمنی برق و ایمنی در کارگاه ساختمانی انجام شده است.



وی برگزاری دوره های آموزش کسب و کار و کارآفرینی و مهارتهای پیشرفته و نیز همایشهای آموزشی را نیز از اقدامات مثبت دیگر اداره کل کارواموراجتماعی درخصوص آموزش وبالابردن سطح آگاهی کارگران وکارفرمایان درسال جاری عنوان نمود.



مدیر کل کار وامور اجتماعی خراسان شمالی اظهار داشت: به منظور کمک به کارگاههای دارای مشکل مالی استان ازمحل اعتبارات درنظرگرفته شده در این خصوص برای تکمیل خط تولید وافزایش ظرفیت ویاسرمایه درگردش به ازای جذب هرنفر مبلغ 15 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.



قهرمان طاهری درخصوص اعطای تسهیلات به کارگاه ها وشرایط آنان گفت: دارا بودن حداقل 10 نفرنیرو درواحد تولیدی، جذب نیروی مورد نیاز ازبین مقرری بگیران بیمه بیکاری ویا تکمیل وافزایش تولید بدون نیاز به راه اندازی خط تولید جدید ازشرایط و ویژگیهای کارگاههایی است که مشمول این موضوع می گردند.



مدیر کل کار وامور اجتماعی خراسان شمالی تاکید کرد: نیروهای معرفی شده به این کارگاه ها از محل این طرح ازمعافیتهای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه نیز برخوردار خواهند بود.