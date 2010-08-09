فرهاد عصفوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: طبق هماهنگی فدراسیون دوچرخه سواری اولین اردوی رکابزنان در ماده کراس کانتری با حضور 30 ورزشکار در زنجان برگزار شد و قرار است اردوی دوم در ماه رمضان برای انتخاب 6 ورزشکار از بین 10 رکابزنان برتر اردوی نخست دنبال شود.

وی افزود: در کنار آن قرار است اولین اردوی تیم ملی بانوان به همراه اردوی ماده دانهیل مردان با حضور برترین رکابزنان در قزوین برگزار شود تا در نهایت طبق تصمیم فدراسیون دو تا سه ورزشکار را برای نخستین بار راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در این ماده کنیم.

رئیس کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: رکابزنان حاضر در اردوهای تدارکاتی در بخش مردان و زنان بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی (مهرماه سالجاری) برنامه حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو را دارند که امیدواریم بتوانند نتایج قابل قبولی در آن بدست آورند.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون دوچرخه سواری تعدادی دوچرخه تخصصی کوهستان خریداری کرده اما هنوز بدست ملی پوشان نرسیده است، گفت: رکابزنان کوهستان در بخش مردان از تجهیزات به روز دنیا محروم هستند و مطمئنا اگر این دوچرخه‌های خریداری شده زودتر بدست ما برسد شرایط تیم بهتر از این خواهد شد زیرا این اولین دوچرخه‌های تخصصی است که بعد از مدت‌ها برای ما در نظر گرفته شده است.

شانزدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری کوهستان در دو ماده کراس کانتری و دانهیل چهارم مهرماه در کره جنوبی برگزار می شود که فدراسیون دوچرخه سواری قصد دارد برای نخستین بار تیم بانوان را هم به این مسابقات اعزام کند.