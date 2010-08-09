کشف اسرار بزرگ هرم "جیزه" توسط روباتی کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، هرم بزرگ جیزه برای چهار هزار و 500 سال است که همه گروه ها و افرادی که مشتاقانه برای ورود و کشف اسرار نهفته در آن تلاش کرده بودند را نا امید و خسته کرده است.

اکنون تیمی روباتیک از دانشگاه لیدز طی همکاری با شورای عالی عهد باستان کشور مصر در حال آماده سازی ماشینی هستند که امید می رود یکی از قدیمی ترین اسرار کشف نشده این هرم بزرگ و تاریخی را کشف کند.

این هرم پس از پادشاهی که آن را در دو هزار و 560 سال قبل از میلاد بنا کرده است به هرم "خوفو" شهرت دارد و آخرین سازه باستانی از عجایب هفتگانه است که همچنان برجا مانده است. در قلب این هرم مرموز دو اتاق قرار دارد که به مقبره های پادشاه و ملکه شهرت دارند. دو مجرای ستون مانند با زاویه 45 درجه از مقبره پادشاه خارج شده و تا خارج از مقبره ادامه یافته اند که گفته می شود این دو مجرا برای پرتاب کردن روح فرعون به سوی آسمان طراحی شده است تا روح وی در میان ستاره های آسمان جا بگیرد.

در مقبره ملکه دو مجرای دیگر نیز به چشم می خورد که در سال 1872 کشف شده اند و بر خلاف آنچه در مقبره پادشاه دیده می شود، این ستونها به خارج از مقبره راهی ندارند و هیچکس نمی داند این مجراها برای چه منظوری ساخته شده اند. در سال 1992 دوربینی که از درون این مجراها به داخل فرستاده شد نشان داد پس از طی 60 متر، مسیر با استفاده از درهای آهکی مجهز به دستگیره های مسی مسدود شده اند. در سال 2002 طی اکتشافات بیشتر در آهکی سوراخ شد و جستجوگران دیدند 20 سانتیمتر پس از آن، در دیگری قرار گرفته است.

به گفته دکتر "زاهی هواس" رئیس شورای عالی عهد باستان مصر که مسئولیت این اکتشافات را به عهده دارد، در دوم هیچ شباهتی به در اول نداشته و به نظر می رسد در حال کنترل یا محافظت از چیزی است. مجرای شمالی نیز پس از 18 متر 45 درجه شیب بر می دارد اما پس از 60 متر توسط در آهکی مسدود می شود.

اکنون محققان دانشگاه لیدز در حال تکمیل نهایی روباتی هستند که امید دارند با کمک آن بتوانند حفره مقبره ها را تا انتها طی کنند. در این پروژه که به نام جادوگری که طرح ساخت این هرم را به "خوفو" داده، نامگذاری شده است، روبات کاوشگر می تواند در دوم را نیز سوراخ کرده و آنچه در پس آن پنهان شده است را مشاهده کند.

دکتر "رابرت ریچاردسون" از دانشگاه لیدز می گوید تا زمانی که به انتهای این حفره دست پیدا نکنند، اکتشافات خود را متوقف نخواهند کرد. تا کنون پنج سال برای تکمیل این پروژه زمان صرف شده است و قرار است روبات تا قبل از سال جدید به داخل مقبره فرستاده شود.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، ریچاردسون می گوید پاسخ سئوال بزرگی در پس درهای تو در توی هرم "خوفو" نهفته است و وارد نشدن آسیب بی مورد به ساختار این اثر تاریخی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.