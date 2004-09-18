مدرسه علوم ديني دوران زنديه افتتاح مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران، مدير كل اوقاف و امور خيريه استان تهران سيد مجتبي سجادي با بيان اين مطلب كه اين مدرسه در ميان مدارس علوم ديني تهران مدرسه خان محمديه قديمي بوده و يكي از اصيل ترين و زيباترين نمونه هاي معماري اسلامي دوران زنديه به شمار مي رود گفت : اين اثر مهم تاريخي اسلامي از ويژگيهاي منحصر به فرد معماري برخوردار است و به علت قدمت بسيار زياد و فرسودگي وضعيت ساختمان و بيم خرابي آن در سنوات قبل (قبل از انقلاب تا سال 1382) بدون استفاده و عملاً فعاليتهاي علمي و فرهنگي آن تقريباً به حالت تعليق در آمده بود.

سجادي افزود: با عنايت خداوند منان و تاكيدات نماينده محترم ولي فقيه سازمان اوقاف و امور خيريه و به همت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران و به منظور احياء دوباره، در مدرسه خان محمديه اقدامات عمراني چشمگير و قابل توجهي صورت گرفته تا آماده جذب طلاب علوم ديني ، تحصيل و سكونت اين عزيزان باشد.

سيد مجتبي سجادي در خصوص تشريح فعاليتهاي عمراني اين مكان اظهار داشت : اين مدرسه در چهار طبقه با زيربنايي به مساحت تقريبي 2 هزار متر مربع مشتمل بر رواق، نماز خانه ، 30 حجره جهت اسكان 90 نفر، كتابخانه، نهارخوري، سرويس بهداشتي و... است.

وي افزود : هزينه هاي نوسازي، تعمير و مرمت اين بنا كه از سال 1382 تحت نظارت ميراث فرهنگي استان تهران صورت گرفته كه بالغ بر 6/1 ميليارد ريال برآورد شده و اين مبلغ از محل درآمد موقوفات مربوطه پرداخت شده است. هنچنين در راستاي تجهيز اين مدرسه نيز تا كنون 35 ميليون ريال هزينه شده است.

گفتني است هم اكنون مدرسه تحويل حوزه علميه قم شده تا نسبت به جذب طلاب اقدام كند. اين مدرسه در سال تحصيلي جديد پس از يك دوره تعطيلي طولاني مجدداً با حضور نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه حجت الاسلام نظام زاده و مديريت حوزه علميه قم حجت الاسلام حسيني بوشهري در روز يكشنبه مورخ 29/6/83 افتتاح مي شود .