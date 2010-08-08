نمایشگاه نقاشی خط در موزه هنرهای معاصر فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار خط نقاشی قرآنی با عنوان "آیه‌های نور" در موزه‌ هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه شامل بیش از 40 اثر خط نقاشی‌ قرآنی از علی تن، حسین الطافی و عظیم فلاح است که به مناسبت ماه مبارک رمضان به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشگاه آثار خط نقاشی‌ قرآنی آیه‌های نور سه‌شنبه ، 19 مرداد ، ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر فلسطین گشایش می‌یابد و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

هنر ایران

25 اثر نقاشی با موضوع آزاد از 18 مرداد در نگارخانه هنر ایران به نمایش درمی‌آید.علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا اول شهریور همه روزه از ساعت 30/9 صبح تا 30/19 به نگارخانه هنر ایران واقع در خیابان انقلاب، خیابان خارک، ضلع غربی تالار وحدت، شماره 19 مراجعه و یا با شماره تلفن 66754403 و 66754400 تماس بگیرند.

زیورآلات

نمایشگاه زیورآلات شامل نقره، انواع سنگهای زینتی، استیل، چرم و فلز، ظروف نقره حکاکی شده متعلق به ساسون یعقوبیانس نیز از 17 مرداد به مدت پنج روز به نشانی شهرک غرب، خیابان مهستان، بلوک B2 سالن اجتماعات مراجعه کنند.

نگاه گذر مترو

همچنین نمایشگاهی از آثار خوشنویسان شهرستان ورامین در نگاه گذر شماره یک مترو شهید بهشتی به معرض دید عموم گذاشته شده است.

در این نمایشگاه 50 اثر خوشنویسی و خط هنرمندان شهرستان ورامین به نمایش گذاشته شده است که با موضوعات قرآنی، ادبی با خط نستعلیق، معلی و شکسته نستعلیق تهیه و نگاشته شده‌اند.

در افتتاحیه این نمایشگاه که 15 مرداد برگزار شد، کتاب دانشنامه و آموزش خط تحریری اثر حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی محمودی رونمایی شد.این نمایشگاه به همت فرهنگسرای مترو و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تا 25 مرداد ماه در معرض دید علاقه مندان و هنرمندان است. علاقه‌مندان برای بازدید می‌توانند به آدرس ایستگاه مترو شهید بهشتی، خانه فرهنگ مترو شهید بهشتی مراجعه کنند.

