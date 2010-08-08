مدیران باشگاه های فوتبال همدان به ترکیه اعزام می شوند

سیروس رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: هیئت فوتبال همدان به منظور آشنایی مدیران عامل فوتبال همدان با شرایط باشگاه داری در کشور ترکیه، گروهی از آنان را شهریور ماه امسال به این کشور اعزام می کند.

وی اضافه کرد: در این سفر یک هفته ای، مدیران باشگاه های فوتبال همدان با امکانات و شرایط باشگاه های معتبر کشور ترکیه آشنا خواهند شد.

رکنی اظهار داشت: مقدمات اعزام این گروه با همکاری اتحادیه فوتبال کشور انجام شده و هم در حال حاضر درحال رایزنی با باشگاه های مطرح کشور ترکیه هستیم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان فعال در کمیته ها و دپارتمان های هیئت فوتبال استان همدان نیز به این سفر اعزام می شوند، خاطرنشان کرد: این اعزام برای نخستین بار به صورت استانی در کشور انجام می شود که امید است دستاورد مفیدی در راستای توسعه فوتبال همدان داشته باشد.