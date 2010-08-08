به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد مبلغی صبح یکشنبه در دیدار برخی از جوانان و دانشجویان شیعه از کشور بحرین اظهار داشت: پیش ‌فرض وحدت با حفظ مذهب این است که یک مذاهب می‌آید با مذاهب دیگر وحدت پیدا می‌کند و در صورتی که مذهب از بین برود امکان تحقق وحدت نیز از بین خواهد رفت.



معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی یادآور شد: باید تلاش شود تا مباحث اختلافی با گفتگو مطرح شود و این مباحث پوششی برای نفی دیگری نباشد و اگر وحدت اسلامی فراهم شود زیبایی‌های مکتب اهل بیت(ع) امکان مطرح شدن هر چه بیشتر را پیدا خواهد کرد.



مبلغی ادامه داد: وحدت اسلامی باید جایگاه طبیعی خود را حفظ کند، برخی بر این باورند که اگر وحدت ایجاد شود مشکلاتی نیز فراروی مذاهب ایجاد خواهد شد و در حالیکه این گونه نیست.



وی با تأکید بر فعال شدن نهادهای تقریبی در جهان اسلام گفت: وحدت اسلامی باید از مرحله اکتفا به شخصیت‌های تقریب ارتقا پیدا کرده و آن را به مرحله کار موسسه‌ای و نهادی وارد کنیم.



وحدت ضروری‌ترین امر مواجهه با چالشهای آینده است



وی خاطرنشان کرد: ما علاوه بر اینکه باید شخصیت‌های تقریبی را پاس بداریم، باید نهاد و موسسه‌های طرفدار تقریب را به وفور در سراسر جهان اسلامی ایجاد کنیم تا مردم به صورت خودجوش به سمت تقریب حرکت کنند.



وی اظهار داشت: امت اسلام باید با گفتگو به صورت منطقی به سمت وحدت و انسجام اسلامی گام برداشته و مانع سواستفاده دشمنان از مباحث مورد اختلاف شود.



مبلغی گفت: کشورهای اسلامی باید وحدت را به عنوان ضروری ترین امر برای مواجهه با چالشهای بزرگی که فراروی این امت قرار دارد مورد توجه ویژه قرار دهند.



وی یادآور شد: چالش‌های فراروی امت اسلام ممکن است در آینده ابعاد بیشتری هم به خود بگیرد و بر همین اساس برای مقابله با این چالش‌ها، باید به وحدت تحت عنوان یک اندیشه ضروری که تحقق آن لازم است، نگاه کنیم.



رئیس کمیسیون تحقیقات مرکز جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اهمیت وحدت میان اتباع مذاهب اسلامی گفت: برای تحقق وحدت امت اسلام، ابتدا اتباع مذاهب باید با هم متحد شوند تا در مرحله بعد خود مذاهب در مسیر وحدت اسلامی حرکت کنند.

مبلغی خاطرنشان کرد: اگر اتباع مذاهب اسلامی با هم اختلاف داشته باشند وحدت اسلامی آسیب پذیر خواهد شد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: وحدت جامعه اسلامی از پائین‌ترین سطح تا بالاترین مرحله باید دنبال شود و هر کجا اختلاف ایجاد شود آسیب آن متوجه وحدت اسلامی خواهد شد.



وی در پاسخ به دغدغه جوانان بحرینی در زمینه استفاده دشمنان از ماهواره برای دامن زدن به تفرقه گفت: باید به اندازه‌ای که ماهواره‌های دشمن در مسیر تفرقه گام برمی‌دارند ما نیز ماهواره‌هایی داشته باشیم که منادی وحدت باشند و امت اسلام را به سمتی ببرند که اندیشه قرآن در زمینه وحدت اسلامی محقق شود.



در این دیدار جوانان بحرینی سئوالاتی در مورد موانع تحقق وحدت اسلامی، ضرورت وحدت و تقریب مذاهب اسلامی و راهکار وحدت اسلامی مطرح کرده و حجت‌الاسلام مبلغی نیز به آنان پاسخ داد.