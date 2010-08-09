صداگذاری "شب و قسم به دلتنگی" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم سینمایی تمام شده و محمدرضا دلپاک صداگذاری را انجام می‌دهد، هنوز آهنگساز این پروژه مشخص نشده است.

پریوش نظریه، حمید فرخ‌نژاد وهما روستا بازیگران این فیلم هستند. صدرعاملی فیلمنامه را بر اساس طرحی از اصغر فرهادی نوشته و داستان درباره زن و شوهری است که با هم اختلاف دارند اما همراه دخترشان به مشهد می‌روند. این فیلم در ادامه دو اثر دیگر صدرعاملی "شب" و "هر شب تنهایی" سه‌ گانه زیارت او را تکمیل می‌کند.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: مرتضی هدایی، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: مشکین مهرگان، گریم: محمد قومی، منشی صحنه: نائله شریفی.

رسول صدرعاملی فیلم‌های سینمایی "من ترانه 15 سال دارم"، "پائیزان"، "دیشب باباتو دیدم آیدا"، "گل‌های داودی" و ... را کارگردانی کرده است.