به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشمندان بسیاری از هراکلیتوس در قرن ششم قبل از میلاد تا ورنر هایزنبرگ، فیلسوف و فیزیکدان قرن بیستم، کوشیدهاند درکی از جنگ در جامعه انسانی به دست آورند.
کریستوفر کوکر در کتاب خود، "فیلسوفان جنگ: تأملاتی درباب سرشت جنگ از هراکلیتوس تا هایزنبرگ" مدعی است که فیلسوفان از جمله کسانی هستند که تا حد زیادی با تعریف قواعد جنگ، دست اندر کار ساختن مفهوم جنگ بودهاند. یونانیان نخستین کسانی بودند که به طرح آنچه بلز پاسکال "قوانین جنگ" نامید، مبادرت ورزیدند و به وسیله توصیفشان از "طبیعت" خود، بر فرماندهان جنگی و استراتژی نظامی تأثیر گذاشتند.
با این همه کتاب کوکر تمرکز کمتری بر محتوای فلسفی درباره جنگ دارد و بیشتر به مشکلات خاصی که در جنگهای امروز با آنها مواجهیم توجه میکند. وی در کتاب خود از آثار 16 متفکر بزرگ بهره میبرد و نظرات آنها را بررسی میکند؛ مواردی چون اعتقاد به این که جنگ ادامه سیاست به معنایی دیگر است و نه نفی آن. این اعتقاد که ما باید به کسانی که به ما احترام نمیگذارند احترام بگذاریم، این تصور که جنگ میتواند به یک سرباز کمک کند تا مجدداً انسانیت خود را اثبات کند و این واقعیت عجیب که مفهوم صلح هنوز مورد تردید و محل اعتراض است.
کوکر با توجه به آثار فیلسوفانی که مستقیماً با موضوع جنگ دست و پنجه نرم کردهاند به آنها نزدیک میشود. هر فصل با قطعهای از فیلسوف موردنظر که چکیده نظر وی درباره جنگ است آغاز میشود و در ادامه به کمک آن جنبههای گوناگون جنگ تجزیه و تحلیل میشوند. در نهایت به نظر میرسد "فیلسوفان جنگ" میتواند فهم ما نسبت به مناقشات مسلحانه در طول تاریخ بشر را تغییر دهد.
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