به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشمندان بسیاری از هراکلیتوس در قرن ششم قبل از میلاد تا ورنر هایزنبرگ، فیلسوف و فیزیکدان قرن بیستم، کوشیده‏اند درکی از جنگ در جامعه انسانی به دست آورند.

کریستوفر کوکر در کتاب خود، "فیلسوفان جنگ: تأملاتی درباب سرشت جنگ از هراکلیتوس تا هایزنبرگ" مدعی است که فیلسوفان از جمله کسانی هستند که تا حد زیادی با تعریف قواعد جنگ، دست اندر کار ساختن مفهوم جنگ بوده‏اند. یونانیان نخستین کسانی بودند که به طرح آنچه بلز پاسکال "قوانین جنگ" نامید، مبادرت ورزیدند و به وسیله توصیفشان از "طبیعت" خود، بر فرماندهان جنگی و استراتژی نظامی تأثیر گذاشتند.

با این همه کتاب کوکر تمرکز کمتری بر محتوای فلسفی درباره جنگ دارد و بیشتر به مشکلات خاصی که در جنگهای امروز با آنها مواجهیم توجه می‏کند. وی در کتاب خود از آثار 16 متفکر بزرگ بهره می‏برد و نظرات آنها را بررسی می‏کند؛ مواردی چون اعتقاد به این که جنگ ادامه سیاست به معنایی دیگر است و نه نفی آن. این اعتقاد که ما باید به کسانی که به ما احترام نمی‏گذارند احترام بگذاریم، این تصور که جنگ می‏تواند به یک سرباز کمک کند تا مجدداً انسانیت خود را اثبات کند و این واقعیت عجیب که مفهوم صلح هنوز مورد تردید و محل اعتراض است.

کوکر با توجه به آثار فیلسوفانی که مستقیماً با موضوع جنگ دست و پنجه نرم کرده‏اند به آنها نزدیک می‏شود. هر فصل با قطعه‏ای از فیلسوف موردنظر که چکیده نظر وی درباره جنگ است آغاز می‏شود و در ادامه به کمک آن جنبه‏های گوناگون جنگ تجزیه و تحلیل می‏شوند. در نهایت به نظر می‏رسد "فیلسوفان جنگ" می‏تواند فهم ما نسبت به مناقشات مسلحانه در طول تاریخ بشر را تغییر ‏دهد.