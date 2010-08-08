آیت الله سیستانی در "مواقع بحرانی" در روند تشکیل دولت دخالت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، این منابع نزدیک به آیت الله سیستانی در واکنش به درخواست اخیر مطرح شده از سوی "باراک اوباما" در زمینه دخالت مرجع عالیقدر شیعیان در مسئله تشکیل دولت اعلام کردند: ایشان هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با دولت، نیروها و سفارت آمریکا در عراق ندارند.

منابع نزدیک به آیت الله سیستانی البته در ادامه افزودند: ایشان در زمانی که درباره روند سیاسی عراق نگرانی و واهمه جدی داشته باشند در این مسئله دخالت خواهند کرد.

بر این اساس این گزارش، آیت الله سیستانی حامی کل ملت عراق بوده و هرگز نمی خواهد دخالت ایشان در مسئله تشکیل دولت به مسائل مذهبی و اینکه ایشان خواستار ائتلاف جریان های شیعه هستند، دامن بزند.

اخیرا یک منبع عربی اعلام کرده بود که اوباما با ارسال نامه ای به آیت الله سیستانی از ایشان خواسته است که برای حل بحران تشکیل دولت این کشور وارد عمل شود و مستقیما گروه های سیاسی عراق را به پایان بحران فرا بخواند به ویژه اینکه ایشان از احترام و جایگاه والایی در میان احزاب و گروه های عراقی برخوردار است.