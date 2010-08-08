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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

مسابقات ملی بتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

مسابقات ملی بتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

چهارمین دوره مسابقات ملی بتن در دو مرحله در گرایش بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای شهریور و مهرماه در دانشگاه صنعتی امیرگبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقات ملی بتن با هدف آشنایی و افزایش تجربیات علمی و فنی دانشجویان دانشگاه های کشور با بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای و چگونگی ساخت آن در شرایط نزدیک به شرایط کارگاهی برگزار می شود.

این دوره از مسابقات در دو گرایش بتن سبک سازه ای و  بتن سبک غیر سازه ای در شهریور و مهرماه سال جاری به صورت دو مرحله ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

در مرحله اول تیم ها نمونه های خود را ساخته و به این دانشگاه ارسال می کنند و پس از داوری 12 تیم برتر هر گرایش انتخاب و به مرحله دوم راه می یاید.

در مرحله دوم که در روزهای 18 و 19 مهرماه برگزار خواهد شد، دانشگاه تجهیزات و مصالح مورد نیاز برای ساخت بتن را در اختیار تیم های منتخب قرار می دهد تا تحت نظارت کمیته داوران اقدام به ساخت نمونه های بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای با حداقل چگالی و مقاومت مناسب کنند.
کد مطلب 1129980

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