مسابقات ملی بتن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقات ملی بتن با هدف آشنایی و افزایش تجربیات علمی و فنی دانشجویان دانشگاه های کشور با بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای و چگونگی ساخت آن در شرایط نزدیک به شرایط کارگاهی برگزار می شود.

این دوره از مسابقات در دو گرایش بتن سبک سازه ای و بتن سبک غیر سازه ای در شهریور و مهرماه سال جاری به صورت دو مرحله ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.



در مرحله اول تیم ها نمونه های خود را ساخته و به این دانشگاه ارسال می کنند و پس از داوری 12 تیم برتر هر گرایش انتخاب و به مرحله دوم راه می یاید.

در مرحله دوم که در روزهای 18 و 19 مهرماه برگزار خواهد شد، دانشگاه تجهیزات و مصالح مورد نیاز برای ساخت بتن را در اختیار تیم های منتخب قرار می دهد تا تحت نظارت کمیته داوران اقدام به ساخت نمونه های بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای با حداقل چگالی و مقاومت مناسب کنند.