به گزارش خبرگزاری مهر، ردهبندی جدید ITTF مربوط به ماه اوت است. در این ردهبندی که در برگیرنده 144 کشور جهان است، تیم ملی تنیس روی میز کشورمان با کسب هشت امتیاز دیگر و مجموع 214 امتیاز سه پله صعود کرد و در رده 36 جهان قرار گرفت.
تیم ملی کشورمان با این ارتقا بالاتر از تیمهای آسیایی مانند تایلند و ویتنام قرار گرفت. ضمن اینکه فاصله خود را با انگلستان و ترکیه از تیمهای مطرح دسته دو نیز کاهش داد.
همچنین در بخش بانوان، تیم ملی کشورمان یک پله صعود داشت، بدین ترتیب که تیم بانوان با کسب 6 امتیاز و رسیدن به امتیاز 88 در رده 67 جهان قرار گرفت.
رنکینگ تیمی تنیس روی میز جهان هر دو ماه یکبار و با در نظر گرفتن امتیازات سه نفر نخست هر تیم در رنکینگ انفرادی منتشر میشود. روز گذشته رنکینگ انفرادی ماه اوت پینگ پنگ بازان مطرح جهان منتشر شد.
نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدی سه نفر اول ایران در این ردهبندی بودند. در بخش بانوان نیز ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و پریسا صمدی سه بازیکن اول ایران هستند.
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