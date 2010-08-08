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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

طبق اعلام ITTF/

تیم‏های ملی تنیس روی میز ایران در رده‏بندی جهانی چهار پله صعود کردند

تیم‏های ملی تنیس روی میز ایران در رده‏بندی جهانی چهار پله صعود کردند

فدراسیون بین‎المللی تنیس روی میز (ITTF) در جدیدترین رده‎بندی تیم‎های ملی جهان، تیم مردان کشورمان را سه پله و تیم بانوان را یک پله ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رده‏بندی جدید ITTF مربوط به ماه اوت است. در این رده‎بندی که در برگیرنده 144 کشور جهان است، تیم ملی تنیس روی میز کشورمان با کسب هشت امتیاز دیگر و مجموع 214 امتیاز سه پله صعود کرد و در رده 36 جهان قرار گرفت.

تیم ملی کشورمان با این ارتقا بالاتر از تیم‎های آسیایی مانند تایلند و ویتنام قرار گرفت. ضمن اینکه فاصله خود را با انگلستان و ترکیه از تیم‎های مطرح دسته دو نیز کاهش داد.

همچنین در بخش بانوان، تیم ملی کشورمان یک پله صعود داشت، بدین ترتیب که تیم بانوان با کسب 6 امتیاز و رسیدن به امتیاز 88 در رده 67 جهان قرار گرفت.

رنکینگ تیمی تنیس روی میز جهان هر دو ماه یکبار و با در نظر گرفتن امتیازات سه نفر نخست هر تیم در رنکینگ انفرادی منتشر می‏شود. روز گذشته رنکینگ انفرادی ماه اوت پینگ پنگ بازان مطرح جهان منتشر شد.

نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدی سه نفر اول ایران در این رده‎بندی بودند. در بخش بانوان نیز ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و پریسا صمدی سه بازیکن اول ایران هستند.

کد مطلب 1129986

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