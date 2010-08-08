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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

دومین موزه روستایی کشور در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه گردشگری استان گلستان از ایجاد موزه روستایی در پارک جنگلی قرق به عنوان دومین موزه روستایی کشور بعد از استان گیلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: دراستان گلستان همچون غالب حوزه های فرهنگی، به دلیل رواج خرده فرهنگ ها، غیاب فرهنگ نوشتاری دیرپا، فرهنگ شفاهی مهمترین انتقال دهنده میراث فرهنگی و تاریخی محسوب می شود و برپایی موزه روستایی یکی از معدود تلاش هایی است که با هدف ثبت و نوشتاری و دیداری کردن و بازسازی بخشی از میراث فرهنگی و معنوی مردمان این سرزمین صورت خواهد گرفت تا اهالی امروز گلستان، بخشی از زندگی گذشته خود را دراین موزه بازیابند.

وی ادامه داد: حفظ هویت بومی و شناساندن آن  به مردم به ویژه جوانان، غنی سازی فرهنگ ملی، تحکیم وحدت بومی، تقویت فرهنگ خودباوری وخردورزی و ایجاد انگیزه کار درجوانان مهم ترین اهداف ایجاد این موزه است.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: با توجه به این اهداف  و جذابیت های موزه روستایی برای گردشگران و اهمیت ایجاد این موزه در به نمایش گذاشتن فرهنگ، سنن وآداب و رسوم این مرز و بوم،  طرح این موزه به عنوان دومین موزه روستایی کشور ارائه شد.
 
وی گفت: با کلیات این طرح موافقت شده و جزو مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری قرار گرفته و مقرر است کار مطالعات این طرح آغاز شود.
 
وی بهترین مسیر و فضای ایجاد موزه روستایی را باتوجه به بررسی های انجام شده، پارک جنگلی قرق عنوان کرد و افزود: ایجاد موزه روستایی زمینه تعالی و رونق استان گلستان را فراهم می آورد.
 
فعالی ضمن اشاره به اینکه موزه روستایی زیرنظر یونسکو حمایت می شود، خاطرنشان کرد: موزه برای دستیابی به اهداف سعی می کند، علاوه بر ساخت بناهای سنتی به شکل اولیه آن و نمایاندن نحوه زندگی گذشتگان، درروزهای بازدید به اجرای برنامه های متنوعی چون نمایشگاه صنایع دستی، عکس و نقاشی، دستاوردهای معماری، پوشاک محلی، سفره غذاهای سنتی منطقه، گونه های مختلف موسیقی محلی، بازی ها و نمایش های سنتی و... نیز بپردازد.
 
وی گفت: همچنین اجرای مراسم و جشن های سنتی چون عروس بران، عروس گوله، نوروزخوانی، شب یلدا از دیگر مواردی است که دراین موزه اجرا می شود.
کد مطلب 1129996

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