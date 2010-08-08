دومین موزه روستایی کشور در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: دراستان گلستان همچون غالب حوزه های فرهنگی، به دلیل رواج خرده فرهنگ ها، غیاب فرهنگ نوشتاری دیرپا، فرهنگ شفاهی مهمترین انتقال دهنده میراث فرهنگی و تاریخی محسوب می شود و برپایی موزه روستایی یکی از معدود تلاش هایی است که با هدف ثبت و نوشتاری و دیداری کردن و بازسازی بخشی از میراث فرهنگی و معنوی مردمان این سرزمین صورت خواهد گرفت تا اهالی امروز گلستان، بخشی از زندگی گذشته خود را دراین موزه بازیابند.

وی ادامه داد: حفظ هویت بومی و شناساندن آن به مردم به ویژه جوانان، غنی سازی فرهنگ ملی، تحکیم وحدت بومی، تقویت فرهنگ خودباوری وخردورزی و ایجاد انگیزه کار درجوانان مهم ترین اهداف ایجاد این موزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: با توجه به این اهداف و جذابیت های موزه روستایی برای گردشگران و اهمیت ایجاد این موزه در به نمایش گذاشتن فرهنگ، سنن وآداب و رسوم این مرز و بوم، طرح این موزه به عنوان دومین موزه روستایی کشور ارائه شد.

وی گفت: با کلیات این طرح موافقت شده و جزو مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری قرار گرفته و مقرر است کار مطالعات این طرح آغاز شود.

وی بهترین مسیر و فضای ایجاد موزه روستایی را باتوجه به بررسی های انجام شده، پارک جنگلی قرق عنوان کرد و افزود: ایجاد موزه روستایی زمینه تعالی و رونق استان گلستان را فراهم می آورد.

فعالی ضمن اشاره به اینکه موزه روستایی زیرنظر یونسکو حمایت می شود، خاطرنشان کرد: موزه برای دستیابی به اهداف سعی می کند، علاوه بر ساخت بناهای سنتی به شکل اولیه آن و نمایاندن نحوه زندگی گذشتگان، درروزهای بازدید به اجرای برنامه های متنوعی چون نمایشگاه صنایع دستی، عکس و نقاشی، دستاوردهای معماری، پوشاک محلی، سفره غذاهای سنتی منطقه، گونه های مختلف موسیقی محلی، بازی ها و نمایش های سنتی و... نیز بپردازد.

وی گفت: همچنین اجرای مراسم و جشن های سنتی چون عروس بران، عروس گوله، نوروزخوانی، شب یلدا از دیگر مواردی است که دراین موزه اجرا می شود.