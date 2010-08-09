به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محققان این ماده جدید ترکیبی غیرسمی است و می توان آن را برای استفاده مجدد از نفت جدا کرد آنها در حال یافتن راهی هستند تا بتوانند به شیوه های ارزانتر و موثرتر این ماده را تولید کرده و مورد استفاده قرار دهند.

این ماده اولین ماده ای نیست که برای جامد کردن نفت مایع ابداع شده است اما موادی که در گذشته تولید شده اند زیان آور بوده و چندان کاربردی نبوده اند.

این ماده می تواند با جامد کردن نفت مایع نشت کرده در خلیج مکزیک آن را به ژلی جامد و شناور بر روی سطح آب اقیانوس‌ها تبدیل کند و به این شکل به روند جمع آوری پنج میلیون بشکه نفت رها شده در آبهای خلیج مکزیک سرعت ببخشد. نفت را می توان در حالت جامد به راحتی و مانند روغن بسته شده بر روی ظرف غذا جمع آوری کرد. در نهایت می توان با ذوب کردن ماده ژلاتینی نفت را از آن جدا کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد.

این ماده که با همکاری محققان دانشگاه های سیتی کالج نیویورک و مریلند ابداع شده، مولکولهای صابون مانندی متشکل از زنجیره ای از اتمهای نفت دوست هستند که به نوعی از مولکولهای قندی وصل شده اند. زمانی که این ماده به آب دریای آغشته به سوخت دیزلی اسپری شد، محققان مشاهده کردند طی چند دقیقه ژل سختی شکل گرفت که به طور کامل با نفت ترکیب شده بود.

با افزایش حرارت آب این مولکولها شبکه اسفنج مانندی از الیاف را بوجود می آورند که به شدت نفت را جذب کرده و آب را دفع می‌کنند. در واقع نفت در میان این شبکه الیافی به دام افتاده باعث متورم شدن اسفنج می شود این فرایند در نهایت ماده ژلاتینی فشرده ای را به وجود می آورد که به آسانی می توان آن را با کمک کف گیری جمع آوری کرد.

طبق گفته محققان جدا از هزینه بالا و کارایی کم از دیگر مشکلاتی که در رابطه با انواع مواد جامد کننده وجود دارد، این است که این مواد نفت را به همراه خود در اعماقی از آب اقیانوسها غرق می کنند که اکسیژنی در آن وجود ندارد و از این رو مواد تجزیه نمی شوند.

اما در ماده جدید چنین مشکلی وجود ندارد زیرا مولکولهای ماده جدید کوچکتر از مواد جامد کننده قدیمی هستند و ژلاتین های تولید شده در آزمایشها هیچ علائمی از غرق شدن را نمایش نداده اند.

بر اساس گزارشی از دیسکاوری، در حال حاضر به دلیل اینکه ماده جامد کننده در مقیاس کوچکی ساخته می شود، بسیار گران قیمت است اما این امکان وجود دارد که در آینده این ماده با هزینه کمتری تولید شود. برای درک چگونگی عملکرد این ماده در محیط خارج لابراتوار، مانند موقعیت نشت واقعی نفت باید آزمایشهای گسترده ای بر روی ایمنی، تاثیر و هزینه این ماده جدید انجام گیرد.