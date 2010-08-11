اجرای طرح کشوری محسنین برای حمایت از زنان سرپرست خانواده

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش غرفه های خودکفایی، کارآفرینی و خود اشتغالی در جشن رمضان امسال خبر داد و افزود: در سال جاری 220 غرفه دایر می شود که تعداد آنها نسبت به سال گذشته از افزایش 10 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جشن رمضان امسال در 20 استان کشور برگزار می شود گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان خودپردازهای بانکهای کشور با درج گزینه ای نسبت به دریافت کمکهای مردم اقدام می کنند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد از اجرای طرح محسنین برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: این طرح مدتی به صورت آزمایشی در کشور اجرا شده بود که در ماه رمضان امسال قرار است اجرای کشوری آن آغاز شود و براساس آن مجمع حامیان سلامت نهاد خانواده 100 هزار خانواده زن سرپرست را حمایت می کند.

وی افزود: تا کنون نیز 40 هزار خانواده زن سرپرست در پنج استان تهران، سمنان، چهارمحال بختیاری، فارس و اردبیل از حمایتهای خیرین بهره مند شده اند.

به گفته ستاری، طرح صله نیز برای اولین بار در کشور اجرا می شود که براساس آن با شکل گیری هسته های امدادی، اعضای فامیل برای برطرف کردن مشکلات خویشاوندان خود اقدام می کنند.