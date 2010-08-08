جلد بیستم تفسیر تسنیم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلد بیستم از مجموعه تفسیر ترتیبی تسنیم اثر آیت⁯الله جوادی آملی که به تفسیر آیات 84 تا 126 سوره نساء اختصاص دارد، منتشر شد.



در این جلد به مباحثی چون «تکلیف اختصاصی پیامبر»، «معاد»، «قتل»، «جهاد فی سبیل الله»، «برزخ»، «هجرت»، «نماز مسافر»، «نماز جماعت»، «نهی از سستی و سازش»، «ممنوعیت دفاع از خائن»، «تعبیرات گوناگون از گناه» «جایگاه امر به معروف» «کیفیت اضلال شیطان» و همچنین به بحث‌های قرآنی، فلسفی، عرفانی و روایی دیگر پرداخته شده است.



جلد بیستم تفسیر تسنیم در 624 صفحه و شمارگان سه هزار نسخه از سوی مرکز نشر اسراء به چاپ رسیده است.



علاقه⁯مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.esra.ir مراجعه کنند.