به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره پروژه مونولوگ‌های گروه تئاتر "لیو" جمعه 15 مردادماه با اجرای نمایشنامه "جهان چرا از این که هست دورتر نمی‌رود" به کارگردانی نغمه ثمینی آغاز به کار کرد. پیش از این طی خبری مندرج در خبرگزاری مهر به اشتباه این نمایشنامه به عنوان اثری فردی معرفی شده بود که گروه تئاتر "لیو" اطلاع داد این اثر به صورت گروهی شکل‌ گرفته و نوشته شده است.



"جهان چرا از این که هست دورتر نمی‌رود" با کارگردانی نغمه ثمینی و بازی حسن معجونی اولین اجرای دومین دوره پروژه مونولوگ گروه تئاتر "لیو" بود که در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران با استقبال مخاطبان مواجه شد.